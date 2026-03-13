Desarrollan una prueba que hace 'brillar' las células de cáncer de próstata y podría evitar la mitad de las biopsia

Archivo - Prostata - MAGICMINE/ISTOCK - Archivo

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sentir un pinchazo en la próstata, pasar por un quirófano menor y esperar al resultado se ha convertido en un trámite casi obligado para muchos hombres cuando aparece la sospecha de cáncer de próstata tras una resonancia magnética poco clara. El miedo al diagnóstico, la incomodidad del procedimiento y la duda de si todo eso era realmente necesario acompañaran a menudo ese proceso.

BIOPSIAS, MIEDO Y DUDAS: ASÍ SE DIAGNOSTICA HOY EL CÁNCER DE PRÓSTATA

Una prueba de diagnóstico por imágenes podría reducir a la mitad de forma segura el número de personas que necesitan una biopsia por sospecha de cáncer de próstata después de obtener resultados no concluyentes o tranquilizadores de una resonancia magnética, según el estudio PRIMARY2, dirigido por el Centro Oncológico Peter MacCallum de Melbourne y el Hospital St Vincent de Sídney (Australia). Los resultados del ensayo PRIMARY2 se presentan en el Congreso de la Asociación Europea de Urología en Londres (EAU26).

La tomografía PET/TC con PSMA identifica células de cáncer de próstata más agresivas, potencialmente dañinas y que podrían requerir tratamiento. Esto se logra mediante una molécula que se une a las células de cáncer de próstata y las hace brillar, apareciendo como puntos brillantes en la imagen del escáner. Esto también podría ayudar a reducir el riesgo de sobrediagnóstico al determinar qué cánceres son de bajo riesgo y nunca causarán daño, según el estudio.

Las personas con sospecha de cáncer de próstata suelen someterse a una resonancia magnética para detectar áreas anormales en la próstata. Si los resultados de la resonancia magnética son sospechosos o no concluyentes, se realiza una biopsia, en la que se toman pequeñas muestras de tejido prostático para detectar células cancerosas. Este es un procedimiento rutinario, pero invasivo, que puede resultar incómodo y, en ocasiones, preocupante para los pacientes, y está asociado con efectos secundarios.

El ensayo PRIMARY2 reclutó a personas con mayor riesgo de cáncer de próstata, como antecedentes familiares importantes, que obtuvieron un resultado normal en su resonancia magnética. Estas personas suelen someterse a una biopsia de próstata. Se les asignó aleatoriamente a una biopsia estándar o a una tomografía PET/TC con PSMA.

PRIMARY2 descubrió que la PET/TC con PSMA podía identificar a personas sin cáncer o con un cáncer de tan bajo riesgo o de tan lento crecimiento que probablemente nunca causaría daño. Estas personas no necesitaron una biopsia. Por otro lado, a las personas con un resultado positivo en la PET/TC con PSMA se les realizó una biopsia. Este enfoque redujo a la mitad el número de personas que necesitaban una biopsia, sin pasar por alto ningún cáncer dañino.

En el caso de los pacientes que aún necesitaban una biopsia, los resultados del análisis garantizaron que el procedimiento se centrara en las áreas sospechosas identificadas en la prueba para minimizar las complicaciones y mejorar la precisión.

Estos son los primeros resultados publicados del ensayo clínico de fase III PRIMARY2, que realizará un seguimiento de estos 660 pacientes durante dos años. La tomografía PET/TC con PSMA es cada vez más accesible en el Reino Unido y Europa, principalmente para diagnosticar cáncer de próstata de alto riesgo o recurrente, aunque el coste y la disponibilidad siguen siendo limitaciones para su uso generalizado. Está ampliamente disponible en Australia.

El doctor James Buteau, médico nuclear del Centro Oncológico Peter MacCallum, presenta la investigación en la EAU26 y comenta: "La tomografía PET/TC con PSMA ilumina las células del cáncer de próstata de forma notable, especialmente en los cánceres más agresivos. Es raro ver imágenes tan potentes en la práctica clínica. Incorporar estas pruebas a la atención clínica podría ayudar a abordar el importante desafío del sobrediagnóstico del cáncer de próstata, que, en el mejor de los casos, conduce a tratamientos innecesarios y, en el peor, perjudiciales para cánceres que nunca causarían daño alguno".