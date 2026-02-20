Desarrollan un nuevo modelo que mejora la predicción de la mortalidad tras una cirugía en pacientes con cirrosis

Archivo - Imagen de recurso de la representación de un hígado. - NADZEYA HAROSHKA/ISTOCK - Archivo

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores españoles ha desarrollado un nuevo modelo, denominado 'S-RISC' (Surgical Risk Score for Patients with Cirrhosis), que mejora la predicción de la mortalidad postoperatoria en pacientes con cirrosis.

Los expertos advierten de que la cirrosis hepática es una enfermedad que incrementa notablemente el riesgo de complicaciones graves y mortalidad tras una cirugía mayor. Hasta ahora, el modelo de referencia internacional era el 'VOCAL-Penn', desarrollado en Estados Unidos. Sin embargo, tiene ciertas limitaciones, ya que estudios recientes han mostrado que su capacidad diagnóstica disminuye en pacientes europeos, lo que ha impulsado la creación de un modelo adaptado a esta población.

De este modo, un equipo multicéntrico de hepatólogos, cirujanos, anestesistas y bioestadísticos de varios hospitales de referencia en España ha presentado en el 51º Congreso Anual de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) en Madrid este nuevo modelo predictivo de riesgo quirúrgico para pacientes con cirrosis. Además, la comunicación es una de las que opta al premio a la Mejor Comunicación Oral del congreso.

El trabajo, liderado por especialistas del Hospital del Mar y en colaboración con el Hospital Clínic, Hospital de Bellvitge y Hospital Parc Taulí, analizó 1.818 pacientes con cirrosis sometidos a cirugía mayor extrahepática. El estudio se desarrolló en dos cohortes independientes, una para diseñar el modelo y otra para validarlo. La mortalidad a los 90 días fue similar en ambas cohortes: 10 por ciento en la de diseño del modelo y 9,4 por ciento en la de validación.

El 'S-RISC' incorpora variables clínicas clave como: edad, ASA, bilirrubina, INR, creatinina, sodio, plaquetas, presencia de ascitis, urgencia de la cirugía y complejidad del procedimiento. En el análisis estadístico, estas variables mostraron una asociación independiente con la mortalidad postoperatoria en casi 100 tipos diferentes de cirugía mayor extrahepática.

El estadístico C (o AUC) mide la capacidad discriminativa del modelo, es decir, su habilidad para ordenar a los pacientes según su riesgo de fallecer. El estadístico-c de mortalidad a los 90 días fue de 0,89 en la cohorte de diseño y de 0,84 en la cohorte de validación. Los autores destacan que valores entre 0,84 y 0,89 indican una capacidad discriminativa muy buena: es decir, al seleccionar dos pacientes al azar, existe aproximadamente un 84-89 por ciento de probabilidad de que el modelo otorgue un mayor riesgo al paciente que puede finalizar falleciendo.

Además, el 'S-RISC' superó al modelo americano 'VOCAL-Penn', cuya capacidad discriminativa fue significativamente menor. Los investigadores concluyen, por tanto, que "el modelo 'S-RISC' tiene una capacidad excelente para predecir la mortalidad postoperatoria en pacientes con cirrosis intervenidos de cirugía mayor extrahepática y su capacidad discriminativa es mejor que la del 'VOCAL-Penn' en nuestro medio".

APORTACIÓN RELEVANTE PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA

Los autores resaltan que estos avances son importantes, ya que mejoran la seguridad quirúrgica, permitiendo identificar con mayor precisión qué pacientes tienen un riesgo elevado, facilitando decisiones más informadas. Además, proporcionan un modelo adaptado a la población española y europea, donde el referente actual ha mostrado limitaciones.

Asimismo, aseguran que se trata de una herramienta útil para hepatólogos, cirujanos y anestesistas, especialmente en cirugías urgentes o de alta complejidad. También destacan su potencial impacto en la planificación sanitaria, al optimizar recursos y reducir complicaciones, sobre todo en cirugías electivas no oncológicas, al poder considerar alternativas a la cirugía.

Por todo ello, consideran que este nuevo modelo podría convertirse en la herramienta de referencia en España para evaluar el riesgo quirúrgico en pacientes con cirrosis, un grupo de pacientes con especial mortalidad postoperatoria. "Su validación en una cohorte independiente y su superioridad frente al estándar actual refuerzan su aplicabilidad inmediata en la práctica clínica", añaden los autores.

"Los pacientes con cirrosis hepática tienen mucho riesgo quirúrgico, y habitualmente, cuando hay que operarlos, los cirujanos y anestesistas afrontan la intervención con cierto temor a las complicaciones. Este modelo es capaz de predecir el riesgo de mortalidad tras la cirugía, lo cual tiene una gran aplicabilidad clínica para consensuar decisiones por parte del equipo multidisciplinar tratante y para el paciente", aclara José Antonio Carrión, investigador del Hospital del Mar que ha liderado y coordinado el trabajo.

RIESGO ELEVADO EN UNA INTERVENCIÓN DE CIRROSIS

Según los expertos, la cirrosis afecta a la coagulación, la inmunidad, la cicatrización y la respuesta a los fármacos. Por eso, una cirugía que sería rutinaria en otra persona puede convertirse en un procedimiento de alto riesgo en un paciente con cirrosis. El hígado produce la mayoría de los factores de coagulación. Cuando este está dañado, estos factores disminuyen y el paciente sangra más durante la cirugía, tiene más riesgo de hemorragias postoperatorias y puede necesitar transfusiones o reintervenciones.

Además, la cirrosis altera el sistema inmunitario, lo que hace que los enfermos tengan más riesgo de infecciones graves, respondan peor a los antibióticos o puedan desarrollar infecciones sistémicas con más facilidad. También la hipertensión portal y la ascitis dificultan las cirugías, especialmente la abdominal.

En el estudio, de hecho, la presencia de ascitis duplicó el riesgo de mortalidad postquirúrgico. E igualmente, muchos pacientes con cirrosis tienen hiponatremia (sodio bajo) e insuficiencia renal, dos condiciones que aumentan la mortalidad tras la cirugía.