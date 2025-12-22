Desarrollan una nueva terapia génica antitumoral para pacientes con anemia de Fanconi

Archivo - Imagen de recurso de un laboratorio. - NICOLAS_/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de investigadores ha desarrollado una innovadora terapia génica basada en células CART-T para el tratamiento de tumores en pacientes con anemia de Fanconi, que ha sido designada como medicamento huérfano por la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

El estudio lo han llevado a cabo investigadores de la Unidad de Innovación Biomédica del CIEMAT, en colaboración con el CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER) y el Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz.

Este hito es el resultado de la investigación del uso de linfocitos T modificados genéticamente que facilitan el reconocimiento y eliminación de las células tumorales, reduciendo así la agresividad de los tratamientos convencionales. También es el resultado de la implementación del uso de un vector lentiviral mejorado sobre los trabajos clínicos previos del King's College de Londres realizados por el investigador John Maher.

La anemia de Fanconi es una enfermedad genética rara del sistema de reparación del ADN que se manifiesta con fallo de médula ósea y una alta predisposición al desarrollo de distintos cánceres. En concreto, los pacientes de esta enfermedad presentan un riesgo hasta 700 veces superior al de la población general de desarrollar carcinomas escamosos de cabeza y cuello. Dado que los pacientes con anemia de Fanconi tienen un riesgo muy elevado de desarrollar este tipo de carcinoma y una tolerancia muy limitada a la radioterapia y quimioterapia tradicionales.

En la Unión Europea, una enfermedad se considera rara cuando afecta a no más de 5 personas por cada 10.000 habitantes o cuando no sería rentable desarrollar el medicamento sin incentivos especiales. Por este motivo, el nuevo medicamento huérfano europeo supone una nueva herramienta para las personas con la enfermedad rara de la anemia de Fanconi, que garantiza la equidad en la atención sanitaria y asegura un tratamiento eficaz.

NUEVAS VÍAS PARA DESARROLLAR TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS MÁS SELECTIVOS

Ahora, el grupo trabajará para conseguir que esta nueva terapia génica pueda llegar a los pacientes con anemia de Fanconi con las máximas garantías de seguridad y eficacia. El hallazgo abre nuevas perspectivas para el desarrollo de tratamientos oncológicos de perfil más selectivo y menos agresivo.

"Este avance representa un paso muy importante para conseguir una alternativa terapéutica innovadora y más segura para una población especialmente vulnerable", ha explicado el investigador de la Unidad de Innovación Biomédica del CIEMAT y del CIBERER, José Antonio Casado.

Por su parte, la investigadora y primera autora del artículo científico donde se muestran los resultados preclínicos asociados a esta terapia, Andrea López, ha destacado "la importancia que ha tenido la gran colaboración por parte de los clínicos de muchos hospitales españoles y de los pacientes para abordar este estudio".

Además, el responsable de la Unidad de Innovación Biomédica y jefe de grupo del CIBERER, Juan Antonio Bueren, ha comentado que confian en que estos nuevos estudios preclínicos abran paso a un nuevo tratamiento del cáncer en los pacientes con anemia de Fanconi: "Siguiendo los pasos de otras terapias desarrolladas en nuestro laboratorio".

Este trabajo es la base de la tesis doctoral de la investigadora de la Unidad de Innovación Biomédica, Andrea López, dirigida por José Antonio Casado y Juan Bueren, y en colaboración con Begoña Díez y David Charbonnier, cuyos resultados se publicaron en el mes de septiembre en la revista Molecular Therapy Oncology. Este estudio ha contado con la colaboración de IdiPAZ-CNIO, el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital 12 de Octubre, el CIBER de Cáncer (CIBERONC), la Facultad de Biología de la UAM, el Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria y el Instituto de Oncología y Hospital Vall d'Hebron.