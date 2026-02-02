Desarrollan un modelo clínico para predecir complicaciones en traumatismos craneoencefálicos leves

Archivo - Fachada del Hospital Arnau de Vilanova durante la inauguración del nuevo edificio de consultas externas del Hospital Arnau de Vilanova, a 13 de noviembre de 2025, en Lleida - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

LLEIDA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRB Lleida), la Universitat de Lleida (UdL), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida ha desarrollado y validado internamente un modelo clínico de predicción, capaz de estimar el riesgo de complicaciones agudas en pacientes que sufren un traumatismo craneoencefálico (TCE) leve o moderado en el servicio de urgencias.

El trabajo, publicado en 'BMC Emergency Medicine', ha construido el 'Goliat score' a partir de un estudio de cohorte consecutiva de adultos con TCE leve o moderado atendidos entre junio de 2019 y diciembre de 2020 en un servicio de urgencias hospitalario de Lleida, informa la UOC este lunes en un comunicado.

El modelo integra variables que se pueden obtener en menos de 6 horas, incluyendo la edad, historia de hipertensión, conteo de plaquetas, presión arterial sistólica, tratamiento anticoagulante o anomalías pupilares, para predecir la probabilidad de complicaciones neurológicas o cardiorespiratorias y mortalidad en las primeras 48 horas.

El responsable del grupo de investigación ERLab del IRB Lleida e investigador de la UOC, Oriol Yuguero, ha dicho que detectar de forma precoz qué pacientes tienen más riesgo "continúa siendo un reto clínico fundamental para optimizar las decisiones de descarga, el monitorazgo clínico y el uso de tomografías computadas".

Los resultados del estudios muestran que 'Goliat score' logra capacidad de discriminar pacientes con alto riesgo respecto a bajo de desarrollar complicaciones: "El modelo ha demostrado rendimiento simular en subgrupos por edad y sexo, pese a que requiere validación externa prospectiva antes de poderse aplicar de forma rutinaria en la práctica clínica", dice Yuguero.

Según los investigadores, esta herramienta podría reducir exposiciones innecesarias a radiaciones, disminuir el uso de la tomografía computerizada craneal (TAC) y permitir decisiones de descarga más seguras y basadas en riesgo, especialmente en pacientes de edad avanzada.