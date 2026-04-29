Desarrollan un implante bioinspirado para la regeneración ósea en niños con fisura labiopalatina

Imagen del proyecto. - IQS

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de los grupos de Ingeniería de Materiales (GEMAT) y de Ingeniería de Productos Industriales (GEPI) de IQS trabajan en el proyecto BIO-GRASP, que tiene como objetivo desarrollar un implante innovador para la generación del hueso alveolar que favorezca su osteointegración biomecánica, destinado específicamente a pacientes pediátricos con fisura labiopalatina, como el labio leporino.

Ante este reto, el doctor Robert Texidó (GEMAT) y el doctor Horacio Rostro (GEPI) lideran un estudio que cuenta con la colaboración del Hospital Sant Joan de Déu. El proyecto está financiado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI), dentro del Plan Estatal 'Proyectos de Generación de Conocimiento'.

Según explican los especialistas, la fisura labiopalatina es una de las malformaciones congénitas craneofaciales más frecuentes y se manifiesta como una apertura en el labio superior o el paladar. Su tratamiento actual requiere injertos óseos autólogos para restaurar el arco óseo y cerrar fístulas. Aunque eficaz, esta estrategia presenta limitaciones como la disponibilidad de tejido y la morbilidad en la zona donante.

Un factor crítico detectado por los investigadores es que, si bien la planificación quirúrgica es clave, el comportamiento de la biomecánica tras la implantación sigue siendo poco conocido. En este contexto, BIO-GRASP parte de los resultados del proyecto previo BIOMOD, donde ambos grupos de IQS estudiaron la distribución de tensiones en la zona maxilar mediante modelos computacionales e imágenes clínicas para comprender qué condiciones favorecen una mejor integración del injerto.

El proyecto BIO-GRASP se basa en la hipótesis de que el comportamiento biomecánico del injerto es determinante para el éxito de la regeneración ósea. Por ello, el equipo trabaja en un injerto bioinspirado capaz de imitar la adaptación mecánica natural que ocurre durante la cicatrización, proporcionando al tejido de la fisura condiciones mecano-biológicas óptimas.

La investigación se desarrolla en inteligencia artificial y personalización. En el grupo GEPI, Rostro lidera el análisis de datos de BIOMOD para construir una biblioteca de casos clínicos. Mediante herramientas de IA, se relacionan la geometría del defecto y la distribución de tensiones para identificar patrones de éxito. Esta información permitirá diseñar implantes personalizados adaptados a las características únicas de cada paciente.

Además la investigación se está llevando a cabo con biomateriales y fabricación 3D. En el grupo GEMAT, Texidó desarrolla biomateriales imprimibles en 3D con arquitecturas tipo giroide. Estas estructuras facilitan la difusión de oxígeno, la vascularización y la migración celular. Además, incorporan un polímero con memoria de forma que aporta señalización biomecánica controlada al tejido, actuando como una plataforma que modula el entorno mecánico para favorecer la regeneración.