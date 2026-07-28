Desarrollan una 'app' para la prevención de la depresión que evita la consulta a la IA

Equipo responsable del proyecto Mentbest - HOSPITAL DEL MAR

BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de investigación europeo Mentbest ha desarrollado una aplicación móvil destinada a la prevención de la depresión que evita la consulta a la inteligencia artificial (IA) para informarse, informa este martes el Hospital del Mar de Barcelona en un comunicado.

El hospital avisa que cada vez hay más personas que consultan alguna de las herramientas basadas en la IA posibles problemas de salud mental, un hecho que "puede comportar riesgos asociados a imprecisiones en la información facilitada o el refuerzo de conductas o patrones de pensamiento disfuncionales, dada la tendencia de la IA a generar respuestas alineadas con las expectativas de los usuarios".

La herramienta Mentina ha sido elaborada por un equipo de psicólogos y psiquiatras expertos y sus contenidos se basan en intervenciones psicológicas basadas en la evidencia, y va más allá de monitorizar los síntomas depresivos.

"Permite hacer el seguimiento de la actividad diaria de la persona usuaria a través de preguntas específicas y ofreciendo recomendaciones adaptadas a sus necesidades y, a la vez, buscar fomentar la autogestión de la salud mental", ha explicado la coordinadora del proyecto Mentbest Bridget Hogg.

La aplicación incorpora mecanismos de autoevaluación y autoconocimiento que pueden ser importantes para la prevención de la depresión, garantizando la confidencialidad de la persona que la usa.

Mentina es la "primera" aplicación de salud mental que opta a obtener la certificación como producto sanitario, hecho que garantiza que en su elaboración se han seguido los criterios éticos y clínicos más rigurosos.

Se trata de una iniciativa impulsada por el proyecto Mentbest y la Fundación Alemana de Ayuda contra la Depresión, y para validarla se ha puesto en marcha un ensayo clínico multicéntrico con 660 voluntarios de toda Europa que, durante un año, harán servir la aplicación.

El estudio con la aplicación forma parte de la "voluntad de transformación del sector sanitario moderno a través del uso de propuestas digitales que trabajan para la emergencia de la asistencia sanitaria desde la prevención", ha explicado el coordinador de Mentbest en España y director de la Unidad de Investigación del Centro Fòrum del Hospital del Mar, Benedikt Amann.