Desarrollan una aplicación que mejora la recuperación física y emocional tras un trasplante de médula ósea

Archivo - Imagen de recurso de un trasplante de médula ósea. - MEHMET FATIH METIN/ISTOCK - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) han desarrollado, en colaboración con el Hospital Universitario Ramón y Cajal, una aplicación digital que mejora la recuperación física y emocional tras el trasplante de médula ósea.

Denominada 'RehabiliTPH', la herramienta integra rehabilitación física, seguimiento emocional y registro de parámetros de salud en una única plataforma, con el objetivo de mejorar la adherencia al tratamiento y facilitar el seguimiento clínico.

El desarrollo de la aplicación, a cargo del Grupo de Bioingeniería y Telemedicina (GBT) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT), se efectuó mediante una metodología multidisciplinar, con análisis de necesidades clínicas, diseño iterativo centrado en el usuario e implementación técnica basada en arquitectura cliente-servidor.

La versión actual incluye módulos de autenticación segura, biblioteca de ejercicios, diario de actividad física, encuestas de estado de ánimo, consulta de suplementos nutricionales, perfil de usuario e integración con una pulsera inteligente que recoge datos biométricos, aunque todavía en fase de desarrollo con datos simulados.

Evaluada con pacientes del programa de rehabilitación postrasplante del Ramón y Cajal, 'RehabiliTPH' ha obtenido una puntuación de 86 sobre 100 en la escala internacional SUS (System Usability Scale), lo que indica una elevada usabilidad y aceptación. Los usuarios muestran principalmente su satisfacción con el carácter intuitivo, claridad y utilidad práctica de la herramienta.

Más adelante, el equipo investigador prevé sumar otras funcionalidades: aparte de la integración completa con los dispositivos biométricos en tiempo real, la incorporación de notificaciones personalizadas, la ampliación del historial clínico y la posible comunicación directa con profesionales sanitarios.

"'RehabiliTPH' contribuye a mejorar la calidad de vida de pacientes sometidos a trasplante alogénico al fomentar la actividad física estructurada, reforzar la autoconciencia emocional y facilitar la detección precoz de síntomas de fatiga o desánimo", explica Diego Moreno Blanco, investigador del GBT participante en el trabajo.

"Además, permite cuantificar la adherencia al tratamiento y facilita el seguimiento clínico, apoyando la transformación digital de los programas hospitalarios de rehabilitación", ha añadido.

Por su parte, la profesora Patricia Sánchez, quien ha liderado el equipo de la UPM, subraya también que la herramienta "tiene potencial de escalabilidad a otros contextos clínicos donde la rehabilitación integral sea clave".

El trabajo forma parte de un programa multidisciplinar cuyos resultados se publicaron en noviembre pasado en la revista 'Blood', en el marco del congreso anual de la American Society of Hematology, con el título 'Pre-transplant physical function and sarcoenia assessment in allogeneic stem cell transplant recipients: A cross-sectional analysis from a multidisciplinary program' .

También el Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica (CASEIB) lo ha recogido bajo el título: 'Diseño y desarrollo de una aplicación para la optimización física y mental en receptores de trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos'.