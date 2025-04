Una dermatóloga alerta de que el cáncer de piel se detecta tarde a pesar de representar un tercio de los diagnósticos

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La dermatóloga y experta en tumores cutáneos complejos, la doctora Sonia Beá Ardébol, ha alertado de que el cáncer de piel continúa detectándose tardíamente a pesar de representar un tercio de los diagnósticos de cáncer en el mundo, siendo el más común el carcinoma basocelular, con un 80 por ciento de los casos.

Uno de los principales problemas en su abordaje es la "negación de la enfermedad", pues algunos pacientes no buscan atención médica tanto por falta de conocimiento como por no darle la suficiente importancia, mientras que otros, como aquellas personas en residencias o personas solas, no tienen acceso adecuado a la atención dermatológica.

"Es vital que los pacientes se familiaricen con los signos de alerta temprana, como lesiones que crecen y que no cicatrizan. Las lesiones que crecen o sangran, independientemente de donde estén, deben ser evaluadas por un dermatólogo", ha afirmado la doctora Beá Ardébol, quien participará en el Simposio Novedades en Dermatología 2025, organizado por la Universidad Francisco de Vitoria.

Entre los principales síntomas de "alarma" a tener en cuenta tanto por pacientes como por profesionales son las lesiones que no cicatrizan o crecen.

A pesar de los avances terapéuticos registrados en los últimos años, la experta ha expresado que su abordaje sigue siendo "un desafío" en muchos casos, y es que los pacientes pueden no notar la gravedad de la condición hasta que el tumor está avanzado.

La doctora Beá Ardébol ha subrayado que el tratamiento del carcinoma basocelular ha avanzado significativamente en la última década, especialmente por el desarrollo de inhibidores de la vía Hedgehog y terapias de inmunoterapia, que han permitido un control clínico en el 90 por ciento de los pacientes tratados, sin recurrir a intervenciones quirúrgicas agresivas.

"Hace diez años no imaginábamos tratar este tipo de tumores sin cirugía", ha expresado la doctora, añadiendo que los inhibidores de Hedgehog, que bloquean una vía molecular involucrada en el crecimiento del carcinoma basocelular, y la inmunoterapia, que estimula al sistema inmunológico para controlar la enfermedad, están mostrando resultados positivos sin dejar secuelas funcionales y estéticas.

Asimismo, ha destacado que las nuevas estrategias para tratar el carcinoma basocelular son "prometedoras", y que técnicas como la neoadyuvancia, que buscan reducir el tamaño del tumor antes de la cirugía, están "transformando" la forma en que se trata este tipo de cáncer.

"Estamos avanzando hacia un modelo en el que la cirugía será menos necesaria", ha manifestado la doctora, quien ha expresado que en los próximos años se podrán tratar la mayoría de los casos sin recurrir a una cirugía.

Este tipo de tratamientos, sobre todo en zonas visibles como el rostro, deben ser integrales, pues la enfermedad afecta tanto a la salud física como a la calidad de vida emocional y social de los pacientes, razón por la que ha resaltado la necesidad de dar un enfoque multidisciplinar que involucre a dermatólogos, oncólogos, cirujanos plásticos, enfermeros, psicólogos y nutricionistas.