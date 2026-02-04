Dentistas subrayan su papel clave en el diagnóstico precoz del cáncer oral y otras patologías

Archivo - Dentista examinando a una paciente. - ANTONIOGUILLEM/ISTOCK - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las revisiones odontológicas periódicas son imprescindibles para detectar a tiempo cualquier patología, en especial el cáncer oral, y mejorar su pronóstico, según el presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Aragón, Jaime Alfonso Maza.

"El dentista es fundamental no sólo en el diagnóstico del cáncer oral sino que su papel es fundamental antes, durante y después de cualquier tratamiento oncológico", ha asegurado Alfonso Maza. De hecho, según ha explicado, estos especialistas ayudan a mitigar los efectos secundarios que la quimioterapia y la radioterapia provocan en el estado bucodental de los pacientes.

Según el informe de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) para 2026, en España se diagnosticarán más de 8.200 casos de cánceres de cavidad oral y faringe. Una de sus causas más frecuentes es el aumento del consumo de tabaco, que incide directamente en la aparición de este tipo de cánceres.

El cáncer oral es una enfermedad con alta mortalidad por su diagnóstico tardío, ya que en el 75 por ciento de los casos se detecta ya en etapas avanzadas. Si se detecta a tiempo, la tasa de supervivencia puede elevarse hasta el 90 por ciento.

Desde el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Aragón han recalcado que el dentista "puede jugar un papel clave en la detección precoz", ya que ante una anomalía en la cavidad oral, "el dentista podrá diagnosticar cualquier lesión potencialmente maligna".

Los principales factores de riesgo del cáncer oral son el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, las infecciones virales y las infecciones virales como el virus del papiloma humano (VPH). Otros factores como las prótesis dentales mal ajustadas, la radiación ultravioleta o la mala alimentación también pueden influir en la aparición de estas patologías.

Las recomendaciones clínicas de un dentista son esenciales antes, durante y después de los tratamientos oncológicos. La quimioterapia y la radioterapia tienen efectos secundarios como xerostomía (sequedad bucal), caries, infecciones como la mucositis oral, ardor, hinchazón, descamación de la lengua o incremento de la patología periodontal, por lo que la opinión de un odontólogo sirve de guía para los pacientes con estos síntomas.