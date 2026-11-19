Archivo - Niño en la consulta del dentista. - SANTYPAN - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Coincidiendo con la celebración del Día Universal del Niño, que tendrá lugar el 20 de noviembre, el Consejo General de Dentistas recuerda que la salud bucodental durante la infancia es fundamental y, por este motivo, recomiendan realizar la primera visita durante el primer año de vida.

Además, advierten de que patologías como la caries, la gingivitis y las alteraciones de la mordida (oclusión) continúan teniendo una elevada presencia entre la población infantil española. Así lo demuestran los datos recogidos en el Libro Blanco La Salud Oral en España: Análisis de un Cuarto de Siglo: el 16% de los niños de entre 3 y 4 años presenta caries, mientras que entre los 5 y 6 años el porcentaje de menores con algún diente temporal cariado u obturado alcanza el 31%, lo que equivale aproximadamente a 242.000 niños.

A estas cifras se suma otro dato especialmente preocupante que solo se tratan dos de cada 10 dientes temporales afectados por caries. En este sentido, la Organización Colegial insiste en que los dientes de leche desempeñan funciones esenciales en la masticación, el habla y el mantenimiento del espacio necesario para la correcta erupción de los dientes definitivos. Por ello, las lesiones que aparecen en la dentición temporal deben ser valoradas y tratadas por un dentista cuando esté indicado.

Una de las principales herramientas para prevenir las enfermedades bucodentales es el cepillado diario con pasta dentífrica fluorada. No obstante,advierten de que "las cifras reflejan que este hábito todavía no está suficientemente consolidado entre la población infantil". Según los datos del Libro Blanco, únicamente la mitad de los menores se cepilla los dientes al menos dos veces al día. Además, el 60% de quienes realizan el cepillado habitual le dedica menos de dos minutos, y entre el 40% y el 60% de los niños de 6 a 8 años se limpia los dientes sin la supervisión de un adulto.

"Estas circunstancias ponen de manifiesto la importancia de la implicación de las familias en el cuidado de la salud oral infantil. Los padres y cuidadores deben ayudar a los niños durante el cepillado y supervisar su correcta realización, especialmente hasta los 8 años", explican.

En este sentido, el Consejo General de Dentistas recomienda cepillarse los dientes al menos dos veces al día, utilizando una pasta fluorada con una concentración de 1.000 ppm de flúor en menores de 6 años y de 1.450 ppm a partir de esa edad, en cantidades adecuadas para cada etapa (como un grano de arroz hasta los 3 años; del tamaño de un guisante entre los 3 y 6 años; y la cantidad equivalente a un garbanzo a partir de esa edad).

Junto a la caries, los problemas gingivales también tienen una presencia importante en la infancia. Los datos disponibles muestran que el 48% de los menores presenta signos de gingivitis o acumulación de sarro, lo que refuerza la necesidad de mejorar las rutinas de higiene y realizar revisiones profesionales.

Más allá de la caries y de las enfermedades de las encías, el crecimiento de los maxilares y la correcta posición de los dientes son otros aspectos que deben vigilarse durante la infancia. Según el Libro Blanco, el 22% de los menores presenta una maloclusión moderada o severa, mientras que otro 15% se encuentra en tratamiento para corregir alteraciones de la mordida.

Estas anomalías pueden afectar, dependiendo de su naturaleza y gravedad, a funciones como la masticación y dificultar una correcta higiene bucodental. Por este motivo, añaden, "resulta fundamental que el dentista supervise el desarrollo de la dentición y valore la necesidad de realizar un seguimiento específico o de indicar un tratamiento de ortodoncia".

También creen conveniente prestar atención a determinados hábitos, como la succión prolongada del pulgar, la interposición lingual o la respiración oral persistente, que pueden estar relacionados con alteraciones del desarrollo dentomaxilar y requieren una valoración individualizada.

No obstante, no todas las maloclusiones precisan un tratamiento inmediato, por lo que corresponde al odontólogo determinar el momento más adecuado para intervenir en función de las características y necesidades de cada paciente.