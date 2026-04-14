Demuestran que tratamientos antibióticos más cortos pueden tener resultados similares en algunos pacientes con neumonía

Archivo - Paciente hospitalizada mirando una radiografía de pulmones. - TOMML/ISTOCK - Archivo

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un ensayo clínico multicéntrico de investigadores de la Universidad de Texas Southwestern, la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan y la Facultad de Medicina de la Universidad de Utah (todas en Estados Unidos), que simuló un estudio de diagnóstico por objetivos reveló que, en pacientes elegibles hospitalizados con neumonía adquirida en la comunidad (NAC), los resultados de salud fueron similares tanto si recibieron un tratamiento antibiótico de tres a cuatro días como uno de cinco días o más.

Los hallazgos sugieren que, para un subgrupo selecto de pacientes con estabilidad clínica temprana, los tratamientos más cortos podrían ser tan seguros y eficaces como los tratamientos tradicionales más prolongados. El estudio se publica en 'Annals of Internal Medicine'.

Los investigadores buscaron evaluar si los tratamientos antibióticos cortos son seguros para adultos hospitalizados con neumonía adquirida en la comunidad (NAC) que muestran estabilidad clínica temprana. Los investigadores analizaron datos de pacientes de 67 hospitales de Michigan entre 2017 y 2024 para comparar los resultados de pacientes que recibieron de tres a cuatro días de antibióticos con aquellos tratados durante cinco días o más.

Solo el 10% de los pacientes cumplió con los criterios estrictos para la terapia de corta duración, y entre ellos, el estudio no encontró diferencias significativas en la mortalidad, los reingresos, las visitas a urgencias ni las infecciones por C. difficile.

Estos hallazgos sugieren que un tratamiento más corto podría ser apropiado para pacientes clínicamente estables. Sin embargo, el pequeño número de casos de tratamiento de corta duración justifica una mayor investigación.