Demuestran la eficacia de la adrenalina para reactivar el corazón tras una parada cardiaca en el hospital

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU) y de un hospital noruego, publicado en 'Resuscitation Plus', ha demostrado la eficacia de la adrenalina para reactivar el corazón tras una parada cardiaca en el ámbito hospitalario.

Cuando el corazón de un paciente se detiene en un hospital, los profesionales sanitarios deben actuar con rapidez. "De inmediato se inicia la reanimación cardiopulmonar con ventilación y compresiones torácicas, y se conecta al paciente a un desfibrilador", explica Eirik Skogvoll, médico consultor senior del Departamento de Anestesia y Medicina de Cuidados Intensivos del Hospital St. Olavs.

Pero esto no siempre es suficiente: "Si con ello no se consigue que el corazón vuelva a latir, se administra adrenalina por vía intravenosa", señala Skogvoll.

El hecho de que la adrenalina también ayude a reactivar el corazón en caso de parada cardiaca ha sido durante mucho tiempo una especie de verdad asumida entre los profesionales sanitarios. Muchas personas conocen la adrenalina por su uso en el tratamiento del shock anafiláctico, una reacción alérgica grave que puede ser mortal. En este contexto, la adrenalina se utiliza desde hace más de 50 años para reanimar a los pacientes.

La adrenalina también está bien documentada en su uso en ambulancias, fuera del ámbito hospitalario. Sin embargo, hasta ahora no se había investigado directamente en qué medida la adrenalina funciona en la parada cardiaca dentro del hospital.

"El efecto de la adrenalina en esta situación no se había documentado de forma inequívoca", afirma Skogvoll, que además es profesor del Departamento de Circulación e Imagen Médica de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU).

Ahora, este estudio del Hospital St. Olavs y la NTNU, el anestesiólogo Anders Norvik y el equipo de emergencias del hospital han demostrado cómo es de eficaz la adrenalina, incluso con un número relativamente reducido de pacientes.

"Descubrimos que la adrenalina actúa en el plazo de un minuto. Esto multiplica por cinco la probabilidad de que el paciente recupere el pulso", explica Norvik.

RESULTADOS MUY CONCLUYENTES

El grupo de investigación de Skogvoll y Norvik ha podido demostrar finalmente lo que muchos creían, gracias a que los profesionales sanitarios registraron con precisión el momento en que se administró la adrenalina durante los intentos de reanimación. El posterior análisis estadístico permitió así diferenciar la opinión del conocimiento basado en datos.

No obstante, indican que también existe un límite en la utilidad de la adrenalina. "Si el paciente no responde a la primera dosis, no resulta muy útil administrar más", señala Norvik, aunque añade que este resultado es menos concluyente. En cualquier caso, los investigadores aseguran que la primera dosis de adrenalina es la que ofrece mayor beneficio.

La NTNU y el Hospital St. Olavs llevan muchos años estudiando la reanimación cardiopulmonar mediante métodos estadísticos modernos. El año pasado, el grupo de investigación recibió el premio a la mejor publicación del año (en noruego) en el Hospital St. Olavs.

El estudio sobre la adrenalina se llevó a cabo en colaboración con la Universidad de Stavanger (Noruega) y la Universidad del País Vasco. Recientemente se han presentado los resultados en la conferencia del Consejo Europeo de Reanimación (ERC).