Demuestran los efectos positivos del 'bypass' gástrico de una anastomosis en modelos preclínicos de obesidad

Especialistas e investigadores del Área de Obesidad y del Laboratorio de Investigación Metabólica de la Clínica Universidad de Navarra. - CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio en modelos de ratas con obesidad liderado por el Laboratorio de Investigación Metabólica de la Clínica Universidad de Navarra ha revelado que el 'bypass' gástrico de una anastomosis provoca un reajuste metabólico que conlleva una pérdida de peso rápida y sostenida en el tiempo, activa la quema de grasa y el gasto energético, y mejora la sensibilidad a la insulina.

El trabajo, publicado en 'The Journal of Nutritional Biochemistry', demuestra que este tipo de cirugía permite reducir los niveles de grelina, la conocida como 'hormona del hambre', que se produce en el estómago y posee un papel esencial en la regulación del apetito y el equilibrio energético.

El 'bypass' gástrico de una anastomosis es un procedimiento bariátrico que consiste en generar un pequeño reservorio gástrico conectado directamente con el intestino delgado. Se trata de una técnica mínimamente invasiva que reduce el tamaño del estómago y que, a diferencia del bypass gástrico clásico, requiere solo una unión intestinal.

Para alcanzar estos resultados, los investigadores recurrieron a un modelo preclínico al que le indujeron obesidad mediante una dieta alta en grasas durante cuatro meses. Posteriormente, a un grupo se le practicó el 'bypass' gástrico de una anastomosis, a otro una cirugía simulada para provocarle estrés quirúrgico y a un último se le administró una alimentación controlada, con el fin de diferenciar los efectos de la intervención de los derivados simplemente por una menor ingesta.

Tras ello, se hicieron mediciones de peso corporal, la masa grasa y temperatura corporal, un indicador del gasto energético, junto con otros marcadores como glucosa, insulina o lípidos. A partir de esto, demostraron que el 'bypass' induce una pérdida de peso significativa y sostenida, superior a la observada en los grupos de control simulado y con dieta baja en grasas.

"Estos resultados sugieren que la cirugía activa mecanismos metabólicos adicionales, posiblemente relacionados con un mayor gasto energético y con cambios en hormonas como la grelina y la GLP-1, lo que abre la puerta a nuevas estrategias terapéuticas contra la obesidad y la diabetes tipo 2", ha señalado la investigadora del Laboratorio de Investigación Metabólica y miembro del CIBEROBN Sara Becerril.

El codirector del Área de Obesidad de la Clínica, Víctor Valentí, ha destacado que el estudio ha sido fruto de un trabajo colaborativo entre los diferentes especialistas e investigadores del Laboratorio de Investigación Metabólica, en colaboración con los departamentos de Endocrinología y Cirugía General. Según ha destacado, los resultados obtenidos abren la puerta a tratamientos más eficaces y menos invasivos para tratar la obesidad y controlar otras enfermedades asociadas.