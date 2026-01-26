El Defensor del Paciente reclama una unidad especializada pública para pacientes con síndromes compresivos vasculares

Archivo - Sistema vascular. - SITOX/ ISTOCK - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Paciente se ha dirigido por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Sanidad, Mónica García, para reclamar la creación de, al menos, una unidad especializada en síndromes compresivos vasculares en la sanidad pública, en línea con las exigencias de los afectados.

A través de un escrito, la asociación del Defensor del Paciente ha pedido que se tomen medidas y se tenga en cuenta a los pacientes de patologías raras como el síndrome del cascanueces, síndrome de Wilkie, síndrome de congestión pélvica, síndrome de May-Thurner, síndrome de ligamento arcuato y síndrome de vena cava inferior.

Estas enfermedades causan síntomas tales como dolores abdominales, saciedad temprana, vómitos y náuseas, pérdida de peso, tendencia a trombosis, dolores crónicos, tromboembolismo pulmonar, edema crónico, dificultades respiratorias y vértigo, entre otros, que aunque sean muchas veces invisibles, "no significa que no existan".

Según recoge el comunicado, son pocas las personas que pueden ser intervenidas y, si acceden a ello, tiene que ser fuera de España y con "gran esfuerzo económico", debido a la falta de conocimiento y la "invisibilidad" que rodean a estas patologías.

Por ello, ha demandado la creación de una red de apoyo para afectados y cambios que hagan accesibles los tratamientos. En este sentido, ha explicado que la creación de una unidad especializada en síndromes compresivos vasculares evitaría que los pacientes estén años buscando especialistas y un diagnóstico.

En paralelo, ha pedido el desarrollo de un protocolo especializado para la detección precoz de estas patologías. "Muchos de los pacientes se ven obligados a deambular por médicos y diversos especialistas durante años sin tener a tiempo un diagnóstico claro y acertado. Este tiempo perdido lo gana la enfermedad, que avanza y deriva en otras complicaciones de salud que en última instancia pueden ser muy graves", ha advertido el Defensor del Paciente.