Archivo - El Defensor del Paciente pide al Gobierno que inste a las CCAA a no cobrar el servicio de televisión en hospitales - HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS - Archivo

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La asociación El Defensor del Paciente ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Sanidad, Mónica García, a través de la que ha solicitado al Ejecutivo "que emita una instrucción dirigida a todas las comunidades autónomas (CCAA) para que cesen los cobros por televisión y servicios básicos de telecomunicación durante el ingreso hospitalario".

El objetivo es "solicitar la actuación del Gobierno en lo que consideramos un abuso y un copago encubierto en el cobro de un servicio publico que no está en ninguna normativa", ha sostenido en esta misiva firmada por su presidenta, Carmen Flores, en la que ha indicado también que "es público y notorio que la mayoría de hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS) cobran a los pacientes ingresados entre cuatro y seis euros, mínimo, diarios" por este concepto.

A juicio de esta entidad, "este cobro se realiza mediante contratos de concesión con empresas privadas, sin que se ofrezca alternativa gratuita". "El paciente ingresado, que no puede abandonar el centro, se ve obligado a pagar para acceder a un servicio básico de ocio y comunicación durante su estancia", ha señalado, para insistir en que "esta práctica constituye un copago encubierto contrario al artículo 7 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del SNS, que establece la gratuidad de las prestaciones sanitarias en el momento de su uso".

ASEGURA QUE ESTA MEDIDA CONTRAVIENE LA LEY DE COHESIÓN Y CALIDAD DEL SNS

El sistema sanitario "se financia con fondos públicos transferidos a las CCAA a través del Fondo de Garantía", ha subrayado El Defensor del Paciente, por lo que ha afirmado que "permitir que las CCAA utilicen esos fondos para externalizar servicios y generar copagos a los usuarios supone una desvirtuación del modelo de financiación y una quiebra del principio de equidad territorial recogido en el artículo 2 de la citada ley".

Además, se ha referido al artículo 14 de la Constitución, que "prohíbe la discriminación por situación económica". "Cobrar por ver la 'tele' durante un ingreso implica que el acceso a información y ocio depende de la renta del paciente", ha explicado, subrayando que si uno es "económicamente débil", este "se ve obligado, por su situación, a estar meses mirando al techo".

Por todo ello, ha demandado "que el Ministerio de Sanidad, en ejercicio de sus competencias de alta inspección y garantía de cohesión del SNS, emita una instrucción dirigida a todas las CCAA para que cesen los cobros por televisión y servicios básicos de telecomunicación durante el ingreso hospitalario". Es necesario "que se revise la legalidad de los contratos de concesión vigentes con las empresas que prestan este servicio, al existir indicios de que podrían contravenir la normativa de gratuidad del SNS", ha agregado.

"La salud de los ciudadanos no puede quedar en manos de esta falta de autorregulación y control que conlleva abusos en servicios públicos", ha puesto de manifiesto, para concluir afirmando que confía en el "buen criterio" y "sentido de la responsabilidad para con los ciudadanos" de la Administración para que atienda a su petición.