Decálogo para proteger los riñones en verano: Desde hidratación hasta controlar la sal

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MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Nefrología (SEN) ha publicado un decálogo de recomendaciones para proteger los riñones en verano con hábitos saludables que incluyen mantener una adecuada hidratación bebiendo agua, controlar el consumo de sal y mantenerse activo.

Los nefrólogos han advertido de que el verano es una de las épocas en la que la salud renal puede verse más comprometida, como resultado de las altas temperaturas, que favorecen la deshidratación, y de los excesos habituales durante las vacaciones, que pueden incrementar el riesgo de desarrollar problemas o agravar otros ya existentes.

Por ello, han animado a vigilar las decisiones que se toman en vacaciones y prestar atención, entre otros, a la alimentación. Junto a la hidratación y el consumo moderado de sal, los expertos han instado a reducir los alimentos procesados, ya que contienen elevadas cantidades de sodio, fosfatos, azúcares y otros aditivos que aumentan la carga de trabajo de los riñones y una mayor toxicidad para el organismo.

En paralelo, han animado a aprovechar el mayor tiempo del que se dispone en vacaciones para cocinar y consumir una dieta más saludable, basada en frutas, verduras, cereales y alimentos frescos. Asimismo, han aconsejado priorizar el pescado frente a la carne y elegir el aceite de oliva como grasa principal.

Los especialistas también han aseverado que se debe evitar el tabaco y, en este sentido, han señalado que las vacaciones no deben convertirse en una excusa para retomar un hábito que perjudica la salud renal y cardiovascular.

ACTIVIDAD FÍSICA

El decálogo subraya la importancia de la actividad física y, en concreto, insta a mantenerse activo a través de la natación o la práctica de otro ejercicio moderado, ya que ayuda a mejorar la salud física y mental. Si no se quiere realizar deporte, recomienda que al menos se camine durante una hora al día a buen ritmo.

Por otra parte, recuerda el riesgo del sobrepeso para la salud renal y detalla que, si el objetivo es perder peso durante el verano, esto debe hacerse mediante una alimentación equilibrada, ejercicio físico y siempre evitando suplementos dietéticos sin indicación de un profesional sanitario.

Los nefrólogos han afirmado que el objetivo último de este tipo de hábitos es potenciar la prevención en la salud renal y en la salud en general, al tiempo que han resaltado que hacerlo desde las edades más tempranas, en los menores, cambiando los hábitos de vida que son poco saludables por una vida más sana, permite anticipar problemas y necesidades y contribuir a mejorar la calidad de vida y bienestar.

La Sociedad Española de Nefrología ha recordado que la prevención y una buena salud renal resulta especialmente importante para evitar la enfermedad renal crónica (ERC), una patología que, a pesar de afectar al 15 por ciento de la población española, sigue siendo una gran desconocida.

"Todavía existe una escasa conciencia social sobre la importancia de cuidar la salud renal. Muchas personas controlan periódicamente su colesterol o su tensión arterial, pero no prestan la misma atención a sus riñones. Cambiar esa percepción es fundamental para prevenir una enfermedad que sigue aumentando cada año y que puede condicionar gravemente la calidad de vida de quienes la padecen y también de sus familiares", ha apuntado su presidente, Emilio Sánchez.