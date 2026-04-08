DEBRA Piel de Mariposa entrega a Sanidad 150.000 firmas para exigir que 'Vyjuvek' esté disponible en la sanidad pública

La asociación DEBRA Piel de Mariposa ha entregado este miércoles 150.000 firmas en el Ministerio de Sanidad para reclamar la financiación en España de 'Vyjuvek'. - DEBRA PIEL DE MARIPOSA

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La asociación DEBRA Piel de Mariposa ha entregado este miércoles 150.000 firmas en el Ministerio de Sanidad para reclamar la financiación en España de 'Vyjuvek', la primera terapia génica para la epidermólisis bullosa distrófica, tras su aprobación en Europa.

La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha reunido con Evanina Morcillo, directora de DEBRA España, la ONG que representa a las personas afectadas por esta enfermedad minoritaria y a sus familias, quien le ha trasladado la urgencia de garantizar un acceso equitativo al tratamiento en todo el territorio.

"Cada minuto sin 'Vyjuvek' es un minuto de dolor que podríamos evitar. No podemos dejar a nadie atrás. Es de vital importancia que el medicamento llegue a todas las personas afectadas, sin restricciones de acceso, vivan donde vivan. Y para ello es fundamental la colaboración de todas las partes implicadas", ha subrayado Morcillo.

La ministra les ha indicado que, mientras está en curso la negociación del precio y financiación tras la solicitud que el pasado mes de marzo hizo la empresa farmacéutica, su departamento está trabajando en las vías de acceso a través del uso en situaciones especiales para que cualquier paciente pueda tener acceso al fármaco, a través de su diagnóstico y con la aceptación de su comunidad autónoma.

Para ello, se trabaja en coordinar a todas las comunidades autónomas para que el procedimiento de acceso sea "fácil, accesible y sobre todo sea homogéneo".

Además, en la reunión han tratado del resto de necesidades planteadas por la asociación de pacientes con piel de mariposa, como puede ser la necesidad de tener fisioterapia, rehabilitación, salud bucodental y atención domiciliaria por parte de la enfermería para las curas y la vida cotidiana.

PARA LA EPIDERMÓLISIS BULLOSA DISTRÓFICA

'Vyjuvek' es la primera terapia génica aprobada para la Epidermólisis bullosa distrófica, una enfermedad caracterizada por una extrema fragilidad de la piel y las mucosas. Según explica la asociación, el roce más leve puede provocar heridas que llegan a afectar hasta el 80% del cuerpo, y las personas afectadas requieren entre 2 y 5 horas diarias de curas.

El medicamento actúa directamente sobre las heridas, favoreciendo la cicatrización, incluso en casos crónicos, aliviando el dolor y mejorando de manera significativa la calidad de vida de quienes lo reciben.

Autorizado en Europa hace un año y ya utilizado en países como Alemania, Francia o Italia, en España 'Vyjuvek 'aún no está disponible en el Sistema Nacional de Salud, si bien Andalucía y Canarias han anunciado que facilitarán su uso como medicamento en situaciones especiales para todas las personas afectadas en ambas regiones, un mecanismo que requiere solicitudes individualizadas y genera grandes desigualdades entre comunidades.

La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado recientemente una proposición no de ley (PNL) instando al Gobierno a agilizar los trámites para facilitar el acceso al tratamiento, en línea con las demandas de las familias.