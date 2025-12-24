David Bisbal cierra su gira con una visita a los pacientes ingresados en el Hospital HM Madrid Río. - HM HOSPITALES

MADRID, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

David Bisbal ha puesto punto final a su gira con una visita sorpresas a los pacientes ingresados en el Hospital HM Madrid Río, con el objetivo de acercar la música y la emoción a pacientes y profesionales sanitarios, y de poner en valor la importancia del bienestar emocional en el entorno hospitalario.

El artista ha ofrecido una actuación sorpresa en el propio centro, compartiendo un momento único con quienes atraviesan procesos de hospitalización y con el personal que les acompaña en su día a día.

Durante su visita, el cantante ha recorrido distintas áreas del hospital, ha visitado las habitaciones de algunos pacientes y ha ofrecido una actuación en directo, interpretando varios de sus temas más emblemáticos y canciones navideñas.

La iniciativa, que se enmarca en el compromiso de HM Hospitales con la humanización de la atención sanitaria y el bienestar emocional de pacientes y personal, pone de relieve el valor de la música y la cultura como herramientas de acompañamiento y apoyo emocional, especialmente en contextos hospitalarios.