Daño Cerebral Estatal traslada al Defensor del Pueblo la necesidad de incluir ictus como causa de jubilación anticipada - DAÑO CEREBRAL ESTATAL

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Daño Cerebral Estatal, Ana Cabellos, se ha reunido con la adjunta primera del Defensor del Pueblo, Teresa Jiménez-Becerril, a la que ha trasladado la importancia de "incluir el ictus como causa de jubilación anticipada en personas con discapacidad", motivo por el que se registró una solicitud al respecto el pasado mes de marzo.

"Esta situación vulnera principios básicos de equidad, coherencia clínica y justicia social al impedir el acceso a la jubilación anticipada a personas que han tenido un ictus y presentan niveles de discapacidad similares a los de otras personas con otras patologías que sí están contempladas, como los traumatismos craneoencefálicos o los tumores cerebrales", han indicado desde esta organización.

Además, con motivo de este encuentro, en el que también han participado la directora gerente de Daño Cerebral Estatal, Libertad Martínez; la directora del Gabinete de la adjunta primera, María José Pastor; y el director del Área de Sanidad y Política Social, Rafael Muguruza; se han abordado otros asuntos relacionados "con la atención, los derechos y la calidad de vida de las personas con daño cerebral adquirido (DCA)", han señalado.

De este modo, los miembros de esta entidad han expuesto "los principales avances y demandas del movimiento asociativo en materia sociosanitaria, laboral y de atención a la infancia con DCA". "Estamos trabajando en diferentes frentes que responden a una misma necesidad: reconocer de forma adecuada la situación de las personas con DCA y garantizar sus derechos", ha afirmado Cabellos.

PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL CÓDIGO AL ALTA HOSPITALARIA DE DCA

"El proceso de implantación del código al alta hospitalaria de DCA" ha sido uno de los aspectos tratados, según ha afirmado Daño Cerebral Estatal, que ha añadido que "se informó de la creación de un grupo de trabajo encargado de desarrollar un sistema para establecer una codificación secundaria específica para personas con DCA".

Según ha sostenido, "el objetivo de este mecanismo es facilitar la identificación de las personas con DCA desde el momento del alta hospitalaria y garantizar, así, la continuidad de su atención sociosanitaria". Tras ello, esta cita ha finalizado destacando "la necesidad de garantizar apoyos adecuados a menores con DCA y sus familias", y es que existe "preocupación" por "las diferencias en la atención y acceso a recursos especializados entre comunidades autónomas", ha finalizado.