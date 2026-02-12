Cruz Roja realizará controles de detección y prevención de VIH e ITS en los campus de León y Ponferrada

Una de las campañas sobre VIH llevada a cabo por Cruz Roja León en el Campus de Vegazana de la ULE. - CRUZ ROJA LEÓN

LEÓN 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja llevará a cabo, en colaboración con la Universidad de León (ULE), dos jornadas de información y sensibilización con controles de detección y prevención sobre el VIH y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en los campus de Vegazana y Ponferrada.

En concreto, la iniciativa se desarrollará este jueves en el Campus de Vegazana de León capital entre las 10.30 y las 14.00 horas, mientras que la acción en el Aulario del Campus de Ponferrada será el próximo miércoles 18 de febrero de 11.00 a 14.00 horas.

La iniciativa nace con el objetivo de sensibilizar a la población joven sobre la importancia del cuidado de la salud sexual. Para ello se habilitará un punto de control donde los estudiantes podrán conocer los riesgos asociados a las ITS y reflexionar sobre los estigmas que todavía persisten, según ha informado a Europa Press en un comunicado Cruz Roja León.

De esta forma, se distribuirá material informativo y de protección, y, durante la primera jornada, se ofrecerán pruebas de detección de ITS de manera confidencial, facilitando así el acceso a servicios de salud y garantizando la privacidad de los participantes.

Esta iniciativa, realizada en colaboración con la Universidad de León, se enmarca en la conmemoración del Día Europeo de la Salud Sexual, celebrado cada 14 de febrero para recordar la importancia de promover hábitos responsables, eliminar estigmas y garantizar el acceso a servicios de salud sexual para toda la ciudadanía.