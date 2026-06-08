Cruz Roja lanza nueva campaña frente al calor, con recomendaciones especiales a las personas que trabajan al aire libre

Imagen de la campaña. - CRUZ ROJA

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha puesto en marcha una nueva edición de su campaña de sensibilización y acompañamiento frente a las altas temperaturas, con el objetivo de promover hábitos saludables y ofrecer recomendaciones prácticas dirigidas a toda la población, especialmente a quienes trabajan al aire libre.

Como parte de esa campaña, Cruz Roja lanza 'Caliente, caliente frío, frío', una iniciativa que este año recurre al popular juego del que toma nombre para indicar que la solución está más cerca de lo que se cree. Así, señala que protegerse del calor es más sencillo de lo que parece, con recursos como un pequeño objeto (un abanico) o un gesto (hidratarse) que marcan la diferencia y protegen la salud.

Con el fin de prevenir o reducir los problemas derivados de las altas temperaturas en la población general, Cruz Roja recuerda una serie de pautas sencillas a implementar en el día a día, para poder disfrutar del calor y del verano con mayor seguridad.

Entre las medidas que aconseja, recuerda la importancia de beber agua y líquidos con frecuencia, aunque no se sienta sed, independientemente de la actividad física realizada. Además, recomiedan no consumir bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas, ya que pueden favorecer la deshidratación.

Por otra parte, pide prestar especial atención a bebés, niños y niñas, lactantes, mujeres embarazadas, personas mayores y aquellas con enfermedades que pueden agravarse con el calor, como las enfermedades cardiacas, renales, diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, problemas de movilidad, demencia, enfermedades mentales, y personas con abuso de drogas o alcohol.

En esta línea, aconseja reducir la actividad física y evitar deportes al aire libre durante las horas centrales del día. Así como usar ropa ligera, holgada, de colores claros y que permita la transpiración.

Asimismo, ante síntomas que se prolonguen más de una hora y que puedan estar relacionados con las altas temperaturas, recomienda consultar a un profesional sanitario.

ESPECIAL ATENCIÓN A TRABAJADORES AL AIRE LIBRE

Aunque el seguimiento y atención a las personas mayores y con enfermedades crónicas sigue siendo prioritario, Cruz Roja pone el acento este año en quienes desarrollan su actividad en exteriores, uno de los colectivos más expuestos especialmente durante los períodos de ola de calor, y que conlleva riesgos graves para la salud.

Por ello, Cruz Roja recuerda medidas esenciales para prevenir golpes de calor, deshidratación y otros problemas relacionados con el calor extremo en estos entornos. Así, aconseja la protección solar y ocular mediante el uso de crema con FPS 50+ resistente al agua y al sudor, con reaplicación cada dos horas, especialmente en caso de sudoración intensa, así como el empleo de gafas de sol con protección UV 100%.

También recomienda vestir ropa ligera, holgada y de colores claros, preferentemente con protección UV y manga larga, además de utilizar sombrero de ala ancha que cubra cara y cuello y calzado transpirable con suela antideslizante y calcetines de algodón, evitando zapatos oscuros o sintéticos que retengan el calor.

También insiste en la importancia de mantener una hidratación constante, bebiendo agua de forma regular aunque no se tenga sed, aproximadamente un vaso cada 15-20 minutos en condiciones extremas, y en complementar la dieta con frutas de alto contenido en agua como sandía, melón o naranjas, optando por comidas ligeras y frecuentes.

Por último, subraya la necesidad de organizar adecuadamente la jornada laboral, programando las tareas más exigentes a primera hora de la mañana o al atardecer, evitando la exposición en las horas centrales del día, entre las 10.00 y las 16.00 horas.

ATENCIÓN DIRECTA A PERSONAS VULNERABLES

Además de sensibilizar y ofrecer consejos para la población general, Cruz Roja desarrolla acciones concretas de intervención con personas especialmente vulnerables al calor extremo.

Así, en el verano de 2025, Cruz Roja atendió de forma directa a cerca de 62.300 personas en 331 centros de actividad, movilizando una amplia variedad de recursos y actuaciones en todo el territorio.

Las actividades más frecuentes fueron las acciones de información, movilización ante situaciones de riesgo, seguimiento de personas en situación de vulnerabilidad y acompañamiento presencial. También se realizaron intervenciones de mediación, capacitación, orientación personalizada, así como entrega de bienes de primera necesidad y acciones de asistencia directa.

El contacto telefónico y seguimiento de población especialmente en riesgo ante las altas temperaturas ha crecido un 12,6 por ciento en 2025, con 61.667 llamadas salientes frente a las 54.751 llamadas de 2024. Estos datos confirman el papel del teléfono como vía clave para la prevención, sensibilización y atención personalizada.