Cruz Roja Juventud atendió a más de 50.000 personas en 2025 en 70 centros hospitalarios de 16 comunidades autónomas

Voluntarios de Cruz Roja en un hospital - CRUZ ROJA

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El área Cruz Roja Juventud de la ONG Cruz Roja Española ha informado de que atendió a más de 50.000 personas en 2025 en 70 centros hospitalarios de 16 comunidades autónomas, con lo que ha asegurado que "impulsa el bienestar de la infancia hospitalizada" ya que mantiene un "compromiso" con "los niños, niñas y adolescentes que atraviesan procesos de enfermedad".

Así, con motivo de la celebración, este miércoles, 13 de mayo, del Día de la Infancia Hospitalizada, ha destacado su proyecto 'Infancia Hospitalizada', con el que desarrolla "una intervención integral orientada a mejorar su bienestar emocional, social y educativo en un contexto especialmente vulnerable".

"La hospitalización supone para la infancia una ruptura con su entorno cotidiano, obligando a adaptarse a un espacio desconocido, con nuevas rutinas, normas y personas", ha indicado, tras lo que ha añadido que "esta situación puede tener un impacto significativo no solo en su salud física, sino también en su desarrollo emocional, social y educativo".

En este contexto, ha recordado que trabaja "desde hace más de 30 años" para "humanizar estos espacios, favoreciendo que los niños, niñas y adolescentes puedan seguir desarrollándose de forma integral". Tal es así que ha podido realizar, en concreto, y durante el año pasado, 50.533 intervenciones, "gracias a la implicación de 1.881 personas voluntarias", ha subrayado.

TRES EJES CLAVES DE ACTUACIÓN

Según ha afirmado Cruz Roja Juventud, su acción se articula "en torno a tres áreas clave", siendo la primera "las actividades lúdico-educativas, que incluyen juegos, manualidades, animación a la lectura o propuestas musicales, y que permiten generar espacios de ocio y creatividad dentro del hospital, favoreciendo la socialización y reduciendo el impacto emocional de la enfermedad".

"En segundo lugar, el apoyo escolar garantiza la continuidad del proceso educativo durante la hospitalización", ha explicado, al tiempo que ha expuesto que, "a través de refuerzo en distintas materias, uso de nuevas tecnologías y dinamización de la lectura, se evita que los menores de edad vean interrumpida su formación académica, favoreciendo su posterior reincorporación al entorno escolar".

Además, ha destacado "el acompañamiento", y es que "el voluntariado ofrece apoyo emocional y compañía a los niños, niñas y adolescentes, especialmente en aquellos momentos puntuales en los que no pueden contar con la presencia de sus familiares". Junto a ello, ha sostenido que también se tiene "en cuenta" a "las familias", que "encuentran en el voluntariado un espacio de respiro y apoyo".

"A lo largo del año se han realizado 10.802 acciones, de las cuales 7.922 corresponden a acompañamientos directos en centros hospitalarios", ha proseguido, tras lo que ha manifestado que "se han llevado a cabo 1.694 talleres dirigidos a familias y se han distribuido más de 2.000 kits de apoyo con materiales lúdicos y educativos para su uso en habitaciones o en el domicilio tras el alta".

Por último, esta organización, que aboga por "la mejora continua de la formación del voluntariado, el desarrollo de materiales específicos -como la guía del proyecto elaborada recientemente- y el fortalecimiento de la coordinación con centros hospitalarios", ha concluido haciendo un llamamiento a la colaboración de empresas y de la ciudadanía.