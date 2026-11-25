Archivo - El cribado de cáncer de pulmón es viable, coste efectivo y la única forma de revertir la detección tardía, según experto - MI-VIRI/ ISTOCK - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Quirónsalud de Pozuelo (Madrid), el doctor Luis Seijo Maceiras, ha manifestado que la detección precoz del cáncer de pulmón mediante el cribado basado en TAC de baja dosis "es viable y coste-efectiva", así como "la única herramienta capaz de revertir las cifras actuales" de diagnóstico tardío.

Actualmente, "más del 70 por ciento de los diagnósticos siguen llegando en fases avanzadas", ha señalado al respecto el también coordinador de la iniciativa 'CASSANDRA', que es un proyecto piloto multicéntrico que integra las pruebas de imagen, programas de deshabituación tabáquica y evaluación de la salud respiratoria para generar evidencia sobre la viabilidad del cribado en España.

En la acción ha ahondado Seijo Maceiras durante la 'II Jornada sobre Cáncer de Pulmón: evidencia y retos para la detección precoz', celebrada en Madrid con el reconocimiento de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y la colaboración de la compañía farmacéutica Johnson & Johnson. Hasta la fecha, 'CASSANDRA' ha contado con más de 1.500 participantes y con el apoyo de 16 hospitales de seis comunidades autónomas.

"No se trata solo de hacer una prueba de imagen, sino de integrar el cribado con la deshabituación tabáquica para salvar vidas", ha concretado en relación con el proyecto, impulsado por SEPAR y en el que participan otras sociedades científicas, entidades y organizaciones de pacientes. Todo en el contexto de que la supervivencia de los pacientes alcanza el 62,7 por ciento cuando la enfermedad se detecta en estadio 1, frente a un 4,3 por ciento cuando se diagnostica en el 4.

EL DIAGNÓSTICO EN FASE AVANZADA TAMBIÉN CONDICIONA EL TRATAMIENTO

De este modo, y con alrededor de 34.500 nuevos diagnósticos en 2026 en España, ha subrayado que la detección en fases avanzadas condiciona tanto el pronóstico como las opciones terapéuticas disponibles, frente a lo que el cribado permite identificar tumores antes de la aparición de síntomas. En este sentido, el ensayo europeo 'NELSON' ha mostrado que el cribado mediante tomografía computarizada de baja dosis reduce en un 24 por ciento la mortalidad por cáncer de pulmón en hombres de alto riesgo, tras 10 años de seguimiento.

"El factor que más explica esa mortalidad en cáncer de pulmón es el momento del diagnóstico, porque muchas veces, cuando acude el paciente a nuestras consultas por la sintomatología, ya es demasiado tarde", ha incidido, por su parte, el director del Servicio de Cirugía Torácica de los hospitales de la Santa Creu i Sant Pau y del Mar de Barcelona, el doctor Juan Carlos Trujillo Reyes, quien ha añadido que cuando se detecta en una fase inicial, "normalmente está relacionado con un hallazgo casual".

Tras ello, la subdirectora general de Estilos de Vida Saludables de la Xunta de Galicia, Sagrario Pérez Castellanos, se ha referido a 'LUNG-GAL', iniciativa impulsada por el Gobierno gallego y que permite "extraer aprendizajes sobre aspectos esenciales para la puesta en marcha del cribado, como la identificación de la población de riesgo, la captación de participantes y la organización de los circuitos asistenciales". "Nuestro programa está pensado para tomar decisiones de cara a la detección precoz del cáncer de pulmón", ha enfatizado.

Además, el encuentro ha albergado un debate entre especialistas sobre las condiciones en las que sería viable un programa de cribado de cáncer de pulmón en España, así como otro protagonizado por pacientes para conocer su perspectiva. Los últimos han subrayado que es necesario garantizar la accesibilidad, la equidad territorial y social, la información y la participación.

Por último, la subdirectora general de Promoción, Prevención y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, Estefanía García Camiño, ha puesto en valor "todo lo que se ha hecho a nivel colaboración público-privada, con el proyecto 'CASSANDRA' y con otros programas piloto que se han ido impulsando desde las distintas comunidades autónomas". Gracias a toda esa evidencia que se ha ido generando, podemos decir que ya hemos solicitado, para el plan anual de 2027, la actualización del informe de evaluación de cribado de cáncer de pulmón", ha finalizado.