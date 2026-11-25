Crecen un 153% las peticiones de autotest de VIH en casa mediante el programa confidencial y gratis de Sanidad y Cesida - CESIDA

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las peticiones de autotest de VIH en casa mediante 'EnVIHos', el programa gratuito y confidencial del Ministerio de Sanidad y la Coordinadora Estatal de VIH y sida (Cesida), han crecido un 153 por ciento en su última edición y con respecto a la anterior, por lo que se han realizado más de 8.000 en un año.

Según ha indicado la segunda de las organizaciones, la iniciativa ha registrado 8.180 peticiones entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de este año, por las 3.234 del periodo anterior. Además, ha expuesto que el 42 por ciento de las personas solicitantes nunca se había realizado una prueba del VIH, resultados que "consolidan el proyecto como un servicio de referencia en España para facilitar el acceso a la prueba y acercarla a personas que no se la habían hecho anteriormente".

La acción, que permite solicitar hasta cuatro autotest al año a través de la web 'envihos.com', sigue un procedimiento por el que las pruebas se reciben en un paquete discreto e incluyen instrucciones para realizarlas de forma autónoma, en el lugar y momento que cada persona elija. De esta manera, y desde su puesta en marcha, en 2024, el servicio acumula un total de 11.639 solicitudes.

Ahondando en los datos del último año, se expone que las personas usuarias han comunicado, de forma voluntaria y anónima, 673 resultados de autotest, de los que 39 han sido positivos, un 5,8 por ciento. En esos casos, el programa ha proporcionado asesoramiento y derivación a los recursos del Sistema Nacional de Salud (SNS) para realizar la confirmación diagnóstica y, con las notificaciones, el total de resultados reactivos comunicados desde el inicio del proyecto asciende a 52.

DERRIBAR BARRERAS

Tras recoger el programa que Madrid concentra el mayor número de peticiones, con 2.198; que el 54,5 por ciento de las solicitudes corresponde a personas de entre 20 y 34 años; que el 74 por ciento procede de hombres cis; y que el 42 por ciento de los solicitantes ha acudido al servicio por su comodidad, el secretario general de Cesida, Oliver Marcos, ha destacado "la importancia de implementar programas que derriben las barreras de acceso a una prueba rápida del VIH".

"El miedo, la vergüenza, la ocultación y el estigma son motivos por los que la gente no accede a una detección precoz de la infección", ha explicado, para añadir que "esto conlleva diagnósticos tardíos y problemas de salud". "El programa demuestra que, adaptando la estrategia a las necesidades concretas, se consigue que muchas personas puedan obtener información sobre su salud de manera autónoma y favoreciendo los autocuidados", ha declarado.

Todo ello ha sido divulgado mediante una campaña en prensa y redes sociales y acciones de difusión a través de la aplicación de citas 'Grindr'. Además, como recurso complementario, las personas usuarias disponen de 'Línea Positiva' (900 102 833), un servicio telefónico gratuito y anónimo que ofrece información y acompañamiento durante el proceso de autodiagnóstico y orientación sobre los pasos a seguir tras conocer el resultado de la prueba.