Crean una plataforma digital que conecta a profesionales del neurodesarrollo con familias que buscan apoyo

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -
La psicóloga especializada en evaluación, diagnóstico y apoyo a personas con trastornos del neurodesarrollo, Ana González Navarro, ha liderado el lanzamiento de 'Busca & Encuentra', una plataforma digital que conecta a profesionales del neurodesarrollo con familias que buscan apoyo.
"Este proyecto nace de todas las horas que hemos pasado hablando acerca de lo que necesitan nuestros hijos", ha afirmado, al tiempo que ha indico que, "como familias y profesionales", existe preocupación por "cómo y dónde encontrar apoyos especializados adecuados". "Nos preocupa también el futuro laboral tan incierto de las personas con discapacidad", ha manifestado.
A juicio de González Navarro, "de la confluencia de ambas cosas nace 'Busca y Encuentra'", iniciativa que ha sido ideada porque "encontrar profesionales, recursos y actividades especializadas en neurodesarrollo -desde logopedas hasta neurólogos, dentistas o profesores particulares- es, en ocasiones, un reto para muchas familias en España".
"La falta de información fiable, la dispersión de recursos y la dificultad para encontrar apoyos especializados convierten este proceso en una experiencia compleja, lenta y, en muchos casos, conlleva un desgaste emocional", han continuado desde esta plataforma, tras lo que han destacado que esta "permite a los usuarios y a las familias buscar profesionales por especialidad y ubicación, filtrar según necesidades específicas y establecer contacto directo de forma ágil".
DIFERENTES PERFILES
En este contexto, han indicado que "también permite buscar organizaciones y entidades que realizan actividades dirigidas a estas personas -campamentos de verano, talleres y formaciones, entre otros-". "Además, aúna perfiles de los ámbitos sanitario, educativo y social que trabajan en áreas como autismo, dislexia, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), discapacidad intelectual, trastornos de la comunicación y dificultades motoras", han asegurado.
"Todos los profesionales incluidos han pasado por un proceso de verificación que contempla la revisión de titulación académica, colegiación y certificado de delitos sexuales, aportando un nivel adicional de seguridad en la elección", han proseguido los creadores de este sistema, que han agregado que "introduce un enfoque innovador", ya que "es la primera plataforma de este tipo en la que participan personas autistas en el proceso de validación".
Tras exponer que este proyecto "incorpora una vocación social, facilitando oportunidades laborales para personas autistas y promoviendo un modelo más inclusivo", han manifestado que ha sido desarrollado "con la participación activa de familias y profesionales especializados, lo que garantiza una herramienta útil, práctica y adaptada a las necesidades reales del día a día".
Por último, han indicado que, "con acceso totalmente gratuito, supone reducir el tiempo de búsqueda, tener una mayor seguridad en la toma de decisiones y contar con recursos fiables y cercanos". "Para los profesionales y las distintas organizaciones colaboradoras, ofrece mayor visibilidad en un entorno especializado, tener conexión directa con familias y encontrar nuevas oportunidades de desarrollo profesional", han finalizado.