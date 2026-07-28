Crean un parche que controla en el dedo la medicación del Párkinson a través del sudor

Un parche activado por el sudor en la yema del dedo monitoriza con precisión la medicación para el Parkinson. - UCSD-JACOBSSCHOOL-DAVID_BAILLOT

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ingenieros y neurocientíficos de la Universidad de California en San Diego (Estados Unidos) han desarrollado un parche flexible y portátil para la yema del dedo que monitoriza continuamente los niveles de medicación para la enfermedad de Parkinson a través del sudor. El dispositivo funciona con sustancias químicas presentes en el sudor del paciente, sin necesidad de pilas. Sus mediciones fueron comparables a las obtenidas mediante análisis de sangre de laboratorio convencionales.

Esta tecnología, publicada en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias , podría permitir a los médicos personalizar con precisión los horarios diarios de medicación para los pacientes en sus hogares.

El parche monitoriza la levodopa, el fármaco de referencia para controlar la pérdida de control motor causada por la enfermedad de Parkinson. Prescribir la dosis correcta es un reto: reducir la levodopa deja a los pacientes inmóviles, mientras que un exceso provoca movimientos espasmódicos severos e incontrolables. Inicialmente, los efectos del fármaco pueden durar varias horas. Pero a medida que la enfermedad progresa, el margen terapéutico se reduce a dos horas. Actualmente, los médicos deben basarse en los diarios subjetivos de los pacientes para ajustar el tratamiento. Desafortunadamente, estos métodos no detectan las peligrosas discrepancias en la dosificación.

El nuevo dispositivo portátil ofrece una forma de monitorizar continuamente y en tiempo real las concentraciones de levodopa en el organismo.

La investigación fue liderada por Tamoghna Saha, coautora principal del estudio e investigadora postdoctoral en el laboratorio de Joseph Wang, profesor del Departamento de Ingeniería Química y Nanotecnología de la Familia Aiiso Yufeng Li en la Facultad de Ingeniería Jacobs de la UC San Diego. El equipo de ingeniería desarrolló la tecnología en colaboración con el laboratorio de Irene Litvan, profesora del Departamento de Neurociencias de la Facultad de Medicina de la UC San Diego.

Este proyecto forma parte de una colaboración de larga data entre los equipos de Wang y Litvan para desarrollar monitores de levodopa portátiles que puedan mejorar la atención personalizada para las personas que viven con la enfermedad de Parkinson.

El parche se coloca en la yema del dedo, una zona con una alta densidad de glándulas sudoríparas. Incorpora un gel absorbente especialmente diseñado que actúa como una esponja. Este gel contiene una mezcla altamente concentrada de sales y disolventes suaves que extrae el sudor de los poros, ya que el agua fluye naturalmente hacia las zonas con mayor concentración de sal.

Cuando la levodopa presente en el sudor del paciente entra en contacto con las enzimas incorporadas en el parche, se desencadena una reacción química que genera un pequeño voltaje medible. Esta reacción química es la que alimenta el parche. La cantidad de voltaje generado también sirve como indicador del nivel de levodopa del paciente: un voltaje menor indica niveles bajos, mientras que un voltaje mayor indica niveles altos.

En ensayos clínicos con voluntarios sanos y pacientes con Parkinson, el parche monitorizó los niveles de levodopa con la misma precisión que los análisis de sangre de laboratorio convencionales, cuyos resultados tardan días. Los datos revelaron que las personas con Parkinson eliminan la levodopa de su organismo mucho más rápido que las personas sanas. Este resultado explica por qué los síntomas del Parkinson pueden empeorar tan repentinamente, señalaron los investigadores.

Esta tecnología sienta las bases para un sistema de circuito cerrado, donde un parche de monitorización de levodopa podría comunicarse con una bomba para administrar automáticamente las dosis precisas del fármaco justo cuando el cuerpo lo necesite.