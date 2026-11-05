El coste de tratar todas las caries en España superaría los 2.500 millones de euros, según un estudio

Archivo - Dentista examinando a una paciente. - ANTONIOGUILLEM/ISTOCK - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española (FDE) han estimado que tratar a todas las personas con caries de entre 12 y 74 años en España costaría 2.561,3 millones de euros, lo equivale a una media de 64,46 euros por habitante dentro de este grupo de edad.

Así se desprende del estudio 'Análisis de los costes de restauración derivados de la caries dental en España', que se basa en un modelo desarrollado a partir de los datos epidemiológicos de la 'Encuesta de Salud Oral en España 2025' y utiliza como referencia la población española estimada para 2026.

"Estamos hablando de más de 2.500 millones de euros en necesidades de tratamiento de una enfermedad que, en gran medida, se puede prevenir", ha aseverado el presidente del Consejo General de Dentistas, Óscar Castro Reino, por lo que ha instado a priorizar la salud bucodental dentro de las políticas sanitarias y dotarla de financiación para garantizar un acceso a todos los ciudadanos.

El modelo permite calcular las necesidades de tratamiento restaurador en los diferentes grupos de edad, incorporando también variables socioeconómicas y costes de referencia de las intervenciones odontológicas.

El análisis se ha realizado tomando como referencia una población de 39,7 millones de personas y contempla los tratamientos necesarios para restaurar las piezas dentales afectadas por caries, como obturaciones, endodoncias, coronas y extracciones.

Los grupos de edad en los que se concentraría un mayor gasto son los de 65 a 74 años (466,2 millones de euros), 35 a 44 (429,2 millones) y 50 a 54 años (302,6 millones).

El Consejo General de Dentistas ha puntualizado que se trata de una estimación económica de las necesidades asistenciales existentes, no de un gasto sanitario ya realizado ni de una previsión presupuestaria anual.

AMPLIAR EL PLAN DE SALUD BUCODENTAL

En este contexto, el Consejo General de Dentistas ha destacado la necesidad de ampliar el Plan de Salud Bucodental del Sistema Nacional de Salud, dotándolo de una financiación suficiente y sostenida que permita mejorar la cobertura asistencial, especialmente entre los colectivos más vulnerables.

Según ha advertido, existen importantes necesidades de atención odontológica sin cubrir por el sistema público. Asimismo, Castro ha abogado por dar "mayor protagonismo" a la prevención, diagnóstico precoz y atención continuada. "No podemos seguir abordando la salud bucodental únicamente cuando aparece la enfermedad", ha subrayado.

La caries es una enfermedad multifactorial, relacionada con la presencia de biofilm dental, el consumo frecuente de azúcares y otros factores individuales. Su progresión puede provocar dolor, infecciones, destrucción de los tejidos dentarios y, en los casos más avanzados, la pérdida de dientes.

Los dentistas han insistido en que buena parte de sus consecuencias pueden evitarse siguiendo hábitos adecuados de higiene oral, una alimentación saludable, el uso de dentífricos fluorados y acudiendo de forma periódica al dentista, con una frecuencia adaptada a las necesidad y riesgo de cada persona.

"La mejor forma de combatir la caries es evitar que aparezca. Y cuando ya se ha desarrollado, detectarla cuanto antes. Una revisión a tiempo puede evitar una endodoncia, una extracción o una rehabilitación posterior. Por eso, debemos conseguir que acudir al dentista de manera preventiva sea un hábito habitual entre la población y no una decisión que se tome únicamente cuando aparece el dolor", ha afirmado el presidente del Consejo General de Dentistas.