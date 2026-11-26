Archivo - Imagen de recurso de un paciente que toma unos medicamentos. - MONKEYBUSINESSIMAGES/ ISTOCK - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La intervención coordinada entre farmacia hospitalaria y comunitaria ha permitido mantener una elevada adherencia terapéutica, de al menos el 95 por ciento, entre los pacientes recién trasplantados tras 18 meses de seguimiento.

Además, durante este mismo periodo, la farmacia comunitaria ha conseguido aumentar en 11 puntos porcentuales la adherencia al tratamiento entre los pacientes con trasplantes de larga duración, al pasar del 77 al 88 por ciento. Así, la tasa media de adherencia se sitúa en el 96 por ciento entre los pacientes recién trasplantados y en el 86 por ciento entre aquellos con trasplantes de larga duración.

Así lo indican los datos preliminares que arroja el estudio de investigación observacional desarrollado en el marco del proyecto JunTOS, impulsado en 2022 por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos y la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), con el aval de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y seis asociaciones de pacientes.

En 2025 se llevaron a cabo en España más de 6.300 trasplantes. En el caso del trasplante renal, la supervivencia a los cinco años llega a alcanzar hasta el 92 por ciento, según el informe del Registro Español de Diálisis y Trasplante (REDYT). En el caso de supervivencia a diez años, a nivel autonómico ese porcentaje puede superar el 70 por ciento, aunque con variaciones según las características del receptor, donante y trasplante.

En este contexto, desde el Consejo General de Farmacéuticos subrayan que los pacientes trasplantados deberán tomar medicación inmunosupresora durante toda su vida, lo que complica la adherencia a la farmacoterapia; de hecho, casi la mitad tiene dificultades para cumplir su tratamiento inmunosupresor, y esto se traduce en mayores tasas de rechazo del órgano injertado y menores probabilidades de supervivencia a largo plazo.

"Es de gran importancia contar con un proyecto de estas características, en el que el farmacéutico de hospital y el comunitario, con profundos conocimientos sobre la compleja medicación que toman los pacientes trasplantados, se coordinan para hacer una atención farmacéutica cercana al tiempo que especializada, con el fin de mejorar la adherencia terapéutica", ha sostenido la secretaria general del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Raquel Martínez.

Precisamente, la secretaria general del Consejo General recuerda que, además de mejorar la adherencia, "el proyecto JunTOS tiene como objetivo impulsar la formación, la práctica y la coordinación asistencial entre farmacia hospitalaria y comunitaria".

Para Ana Sangrador, vocal nacional de Farmacia Hospitalaria del Consejo General y miembro del grupo FarmaTrasplante de la SEFH, destaca que "el paciente con trasplante de órgano sólido necesita que el farmacéutico hospitalario y comunitario se impliquen y trabajen de forma coordinada en el seguimiento de su medicación, que es de una gran complejidad, ayudándole a resolver sus dudas y aquellos problemas que provocan la falta de adherencia".

MÁS DE 280 FARMACÉUTICOS INVESTIGADORES Y MÁS DE 300 PACIENTES

El estudio, pilotado desde el verano de 2024 en los territorios de Baleares, Cantabria y Santa Cruz de Tenerife, cuenta con la participación de 201 farmacias comunitarias, tres servicios de farmacia hospitalaria, 288 farmacéuticos investigadores y 316 pacientes.

Los pacientes se dividieron en dos cohortes: la cohorte 1, que corresponde a pacientes recién trasplantados que son reclutados por la farmacia hospitalaria. En este grupo, la primera y la cuarta visita de seguimiento se hace en farmacia hospitalaria y la segunda y la tercera, en farmacia comunitaria. En la cohorte 2 se incluyen los pacientes trasplantados hace 18 meses o más, que realizan todas sus visitas en farmacia comunitaria. Esto no excluye que, en cualquier momento, pueda haber comunicación entre farmacia hospitalaria y la comunitaria.

Según los hallazgos preliminares, la principal falta de adherencia detectada es la no intencionada y las principales barreras han sido los olvidos, la falta de conocimiento o comprensión de la medicación y la complejidad del tratamiento.

Para superar estos obstáculos, las estrategias aplicadas se han centrado en intervenciones de educación en adherencia y resolución de dudas del paciente; en educación sobre medicamentos, y también en intervenciones motivacionales.

Asimismo, se ha observado que, durante los 18 meses de seguimiento, de forma general, el grado de conocimiento que tiene el paciente de su tratamiento inmunosupresor va en aumento tanto a nivel de farmacia comunitaria como de hospitalaria, siendo en esta última cohorte más amplio, lo que sugiere que la coordinación establecida entre farmacia hospitalaria y comunitaria redunda en una mejor comprensión de la medicación.

En cuanto al grado de satisfacción, los pacientes han otorgado una puntuación de 8 sobre 10 a la atención farmacéutica recibida.

Según han trasladado los pacientes participantes, el trasplante supuso para ellos una nueva oportunidad para empezar una nueva vida, y el acompañamiento recibido por parte de los farmacéuticos para tomar correctamente la medicación y adoptar hábitos de vida específicos para esta nueva situación, ha sido fundamental, pues les han transmitido confianza y tranquilidad.

PERFIL DEL PACIENTE Y TRATAMIENTO

Respecto al perfil del paciente participante en el estudio, el 67 por ciento son hombres, con 60 años de edad promedio. El 82 por ciento vive acompañado y el 91 por ciento es un paciente independiente.

Sobre el tipo de trasplante, en el 64 por ciento de los casos es de riñón y en el 17 por ciento, de hígado, y las principales comorbilidades que presentan los pacientes son hipertensión arterial (HTA), dislipemia y rechazo.

Analizados los tratamientos, en el 98 por ciento de los casos son crónicos, lo que dificulta el cumplimiento terapéutico a la vez que pone de relieve la importancia del seguimiento farmacoterapéutico mantenido a lo largo del tiempo para que no se reduzca la adherencia. Sobre los tratamientos inmunosupresores sistémicos que tenían prescritos los pacientes, más de la mitad tomaba tacrolimus (59%); el 27 por ciento, micofenolato, y el 10 por ciento, everolimus.

Por último, desde el Consejo General de Colegios Farmacéuticos está previsto que el estudio piloto finalice a mediados de 2027 cuando arrojará resultados definitivos.