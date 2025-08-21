MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las consultas por hongos en los pies aumentan hasta un 30% en los meses de julio y agosto, siendo la onicomicosis (hongos en las uñas) y el pie de atleta las afecciones más frecuentes, según los datos recogidos desde la Unidad del Pie de Policlínica Gipuzkoa.

Asimismo, los podólogos advierten del incremento de estas infecciones, especialmente en zonas costeras, donde la afluencia a playas, piscinas y vestuarios públicos se intensifica. Así, indican que la humedad, el calor y el uso de calzado cerrado o compartido son factores clave que favorecen su aparición.

Por otro lado, explican que los síntomas más comunes suelen ser el picor entre los dedos, el enrojecimiento, descamación y grietas en la piel, el mal olor persistente y las uñas gruesas, quebradizas y decoloradas. En este sentido, recomiendan seguir una serie de pautas para prevenir estas infecciones, que como explica el podólogo y director técnico de Podoactiva, Javier Alfaro, consisten en "evitar caminar descalzo en duchas y vestuarios; no usar chanclas como barrera de protección y no compartir calzado ni toallas". Además, aconseja secar bien los pies, especialmente entre los dedos, tras el baño o la ducha, e hidratar los pies diariamente con cremas específicas, "preferiblemente antes de acostarse".

Alfaro también expone que el tratamiento puede incluir antifúngicos tópicos o, en casos más avanzados, medicación oral. Por eso, recomienda acudir al podólogo ante los primeros síntomas para evitar complicaciones, al tiempo que informa que es importante realizarse cuidados periódicos como las sesiones de quiropodia y revisiones específicas para detectar hongos, papilomas y otras afecciones cutáneas de los pies.