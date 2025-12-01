Archivo - Persona con obesidad. - MOTORTION/ISTOCK - Archivo

1 Dic.

El experto de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) y director científico de la Cohorte Cantabria, el doctor Javier Crespo, ha afirmado este lunes que la consulta de Aparato Digestivo es un "punto de entrada privilegiado" para detectar, caracterizar y tratar la obesidad, principalmente debido a su vínculo con otras patologías como la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer,

Al afectar a múltiples órganos del aparato digestivo a través de inflamación crónica de bajo grado, resistencia a la insulina y alteraciones de la microbiota intestinal, la obesidad tiene una contribución "determinante" en la aparición, evolución y pronóstico de enfermedades digestivas graves como la esteatosis hepática metabólica, cánceres digestivos, la enfermedad inflamatoria intensidad (EII) o la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) y otros trastornos del tracto gastrointestinal.

La obesidad se asocia igualmente a una mayor mortalidad en lista de espera, más complicaciones posquirúrgicas y comorbilidades, y menor supervivencia tras el trasplante hepático.

Por todo ello, la SEPD ha publicado en la 'Revista Española de Enfermedades Digestivas (REED)' un documento que recoge la importancia del especialista en Digestivo a la hora de abordar este tipo de pacientes, participando en su cribado, evaluación clínica y tratamiento.

"La consulta digestiva es, debido a su estrecha relación con patologías digestivas altamente prevalentes, un punto de entrada privilegiado para la detección, caracterización y tratamiento de la obesidad", ha expresado Crespo.

UNA ENFERMEDAD "POCO ABORDADA" EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

A pesar de su impacto en la salud, la obesidad sigue siendo "poco abordada" desde la práctica clínica, algo que la evidencia científica está demandando cambiar a través de medidas como una coordinación multidisciplinar liderada desde Aparato Digestivo; el impulso de registros nacionales de vida real centrados en resultados digestivos; y la creación de políticas de salud pública orientadas a la prevención y reducción de desigualdades.

"Debemos ser proactivos en la prevención, el diagnóstico precoz, la estratificación fenotípica y la integración de terapias innovadoras, en el marco de una atención verdaderamente multidisciplinar", ha indicado el doctor Crespo, quien ha resaltado la importancia de comprender que la obesidad "no es una elección individual", sino una enfermedad influida por determinantes sociales, ambientales y biológicos que requiere una respuesta asistencial "empática, precisa y libre de estigmas".

Este enfoque supone un "beneficio claro" para las personas que viven con obesidad, pero también para el impacto económico en el sistema sanitario, y es que el gasto destinado al tratamiento de las enfermedades metabólicas y sus complicaciones podría reducirse "si existiera una correcta concienciación social y se desarrollara una estrategia sólida de prevención y tratamiento precoz del sobrepeso y la obesidad leve".

Es por ello por lo que desde la SEPD han pedido implementar circuitos asistenciales específicos en las consultas digestivas, de forma que integren criterios diagnósticos multidimensionales; garanticen el acceso equitativo a tratamientos farmacológicos y técnicas endoscópicas; y favorezcan una cooperación estructurada con Atención Primaria, endocrinología, nutrición, salud mental y cirugía bariátrica, dentro de un modelo de atención centrado en la persona.

Del mismo modo, han reclamado priorizar la prevención estructurada y la estratificación individualizada del riesgo, e integrar la endoscopia metabólica como alternativa diferencial y puente entre farmacoterapia y cirugía.

Por otro lado, Crespo ha subrayado la importancia de promover estudios en subgrupos vulnerables o infrarrepresentados, evaluar el impacto de las intervenciones en términos de equidad, eficiencia y calidad de vida, y desarrollar proyectos colaborativos con otras sociedades científicas que aceleren la transferencia de conocimiento a la práctica clínica y fomenten la innovación.

"Impulsamos la investigación clínica y traslacional orientada a comprender y abordar las enfermedades digestivas en personas que viven con obesidad, promoviendo el desarrollo de registros de vida real como herramienta estratégica", ha concluido el especialista.