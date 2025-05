La constancia terapéutica puede ayudar a ralentizar el deterioro de la esclerosis múltiple

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo de Neurociencias (CEN) ha destacado la importancia del tratamiento constante y adaptado para las personas con esclerosis múltiple (EM), ya que esto puede ayudar a ralentizar el deterioro que produce esta enfermedad neurodegenerativa sin cura.

En el marco Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que se conmemora este viernes, desde el CEN han hecho hincapié en que la combinación de tratamiento farmacológico y rehabilitación física resulta clave para mantener la autonomía y frenar la progresión del deterioro funcional.

La esclerosis múltiple (EM) afecta a más de 55.000 personas en España, con 2.500 nuevos diagnósticos cada año, según los últimos datos ofrecidos por la Sociedad Española de Neurología. Actualmente, es una de las principales causas de discapacidad en adultos jóvenes de entre 20 y 40 años, además de ser la segunda enfermedad neurológica más frecuente entre ellos.

Se trata de una enfermedad de curso impredecible que produce síntomas como problemas de movilidad, fatiga, espasticidad, alteraciones cognitivas y dificultades en el habla. Por ello, los expertos han enfatizado la importancia de que los pacientes cuenten con un abordaje multidisciplinar.

Además, han precisado que, aunque no todos los pacientes son candidatos para programas intensivos, sí es posible construir rutinas adaptadas que mantengan la calidad de vida y reduzcan el impacto progresivo de la enfermedad. Para ello, se deben diseñar terapias que se adapten a la situación clínica y emocional de cada persona, facilitando así una mayor adherencia y eficacia del tratamiento.

En este sentido, desde el CEN han querido ejemplificar con el caso del paciente Javier Navarro, quien a pesar de presentar una forma avanzada de esclerosis múltiple, acude dos veces por semana al centro para realizar dos horas centradas en fuerza, movilidad y marcha asistida.

"En estos tres años no solo no he empeorado, sino que también me siento más fuerte, con más energía y capacidad para continuar con mi vida profesional. La rehabilitación me ha ayudado físicamente, y también a nivel emocional", ha explicado el propio Navarro.

Con todo, el director clínico y cofundador de CEN, José López Sánchez, ha resaltado que la esclerosis múltiple requiere una visión "individualizada y realista", pues la clave no está siempre en la intensidad, sino en la constancia.