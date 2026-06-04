Un consenso liderado por SEOM pide una gestión compartida de superviviente de cáncer entre Oncología y Atención Primaria - EUROPA PRESS

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el doctor Javier de Castro, ha destacado la importancia de un consenso liderado por esta entidad que aboga por un cambio de modelo en la atención al superviviente de cáncer, en el cual se apuesta por una gestión compartida en su seguimiento con Atención Primaria, ya que "es clave la comunicación".

"Todavía hay muchas barreras, incluso desde el punto de vista digital, entre atención hospitalaria y Atención Primaria", ha indicado, por lo que ha insistido en la relevancia del 'Documento de consenso entre Oncología y Atención Primaria para el seguimiento de los supervivientes de cáncer', que será analizado en la 'Jornada SEOM de Supervivientes de Cáncer' a celebrar el 11 de junio.

En esta línea, y a colación de la celebración, este domingo, 7 de junio, del Día Mundial del Superviviente de Cáncer, De Castro ha puesto en valor la colaboración existe con las sociedades españolas de Oncología Radioterápica (SEOR), de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) y de Médicos Generales y de Familia (SEMG). Todas ellas coinciden en la necesidad de un "diseño cuidadoso de la ruta de atención, con protocolos consensuados, herramientas de comunicación eficaces, formación específica para los profesionales y una participación activa de los pacientes".

"La situación, por suerte, es cada vez más importante", y es que "en España, superamos los 2,2 millones de personas que consideramos supervivientes", siendo "23 millones en Europa", ha continuado, para añadir que ya no se habla "de largos supervivientes". "En muchos casos, gracias a los avances y tratamientos cada vez más eficaces, que buscan también calidad de vida", esta concepción se produce "desde el diagnóstico", ha explicado.

CAMBIO DE LA DEFINICIÓN DEL SUPERVIVIENTE

Al respecto, la coordinadora del Grupo de Trabajo SEOM de Supervivientes de Cáncer, la doctora Ruth Vera, ha manifestado que es necesario "un cambio de la definición del superviviente", siendo la tradicional, por ejemplo, la de que "después de cinco años en cáncer de mama, la paciente no tiene enfermedad y está curada". "Ahora, es superviviente cualquier persona desde el diagnóstico", ha compartido, y es que lo es "con o sin enfermedad" y "con o sin tratamiento", algo que surge desde el ámbito "internacional".

"Gracias a los nuevos tratamientos, gracias a la mejor coordinación con otras especialidades", se ha producido esta modificación, la cual supone "un gran reto", que es el de "abordar a estos pacientes de la mejor forma posible", los cuales "van en aumento". En este contexto es en el que ha surgido la necesidad de "definir bien" las personas a considerar, conocer las "necesidades" del paciente y establecer "qué modelo de atención era el mejor".

Al hilo, Vera ha afirmado que el objetivo ha sido no centrar el análisis "solo en aspectos clínicos", sino "mirar un poco más allá" y tener en cuenta "necesidades sociales, psicológicas, laborales y familiares". Por ello, De Castro considera que es necesaria la "multidisciplinariedad" para "hacer la mejor atención al paciente oncológico" y para "el seguimiento que necesita para restablecer su vida de la forma mejor".

Para lograrlo, este último ha puesto de relieve la importancia de "la formación", ámbito en el que la SEOM tiene previsto un curso al que podrán inscribirse los profesionales desde el 16 de junio. Esto es necesario debido al cambio de modelo y de definición de los pacientes, que "pasan a convivir con el cáncer de la mejor manera posible".

Vera, que ha destacado otro consenso de esta sociedad científica centrado en pacientes de 18 a 39 años y con colaboración de "Oncología pediátrica y Hematología", ha pormenorizado los detalles del nuevo modelo de atención y seguimiento, que debe ser "individualizado y compartido", y garantizando una atención continuada que pueda ser adaptada en cada medio y área de salud.

"Cuando un paciente se da de alta, entre comillas, de Oncología y pasa a control de Atención Primaria, va a tener que tener un informe con unas características de información", ya que "no es lo mismo en función de un tumor u otro y de la edad", ha continuado, tras lo que ha expresado que "tiene que tener una forma de vuelta al hospital, que sea rápida y con circuitos por si hay algún problema". Además, este documento debe contener "tratamientos y secuelas", entre otros aspectos.

CONTACTO DIRECTO ENTRE LAS DOS ESPECIALIDADES

También han participado en la exposición el vocal de la Junta Directiva de SEMERGEN, el doctor Vicente Martín, y la miembro del Grupo de Trabajo de Genética de la SEMG, la doctora Fátima Sáez. Esta última, que ha puesto en valor el "contacto directo entre oncólogos y médicos de Familia", ha mostrado su pesar, por contra, sobre el hecho de que haya comunidades autónomas, como "Madrid", en las que este no es posible por causa de la "libre elección" del paciente.

"En Madrid, muchos pacientes están en seguimiento en hospitales que no son su hospital de referencia", por lo que esa comunicación "es a través del paciente", ha expuesto. Por otra parte, ha destacado la importancia del "derecho al olvido oncológico", que "se ha regulado recientemente", ya que es necesario que los pacientes no encuentren "barreras" a la hora de, por ejemplo, "contratar cualquier producto financiero".

Por último, Martín ha señalado que, "gracias a las mejoras pronósticas, en cribados, en detección precoz", y otros avances, se ha "pasado de que, hace 40 años, uno de cada tres pacientes moría antes de los cinco años a que, ahora, dos de cada tres viven más de esos cinco años". Ahora, "acompañamos en su vida, no ya en un proceso de muerte", ha celebrado.

"Este cambio obliga a que los médicos de Familia nos formemos" en cuestiones de toda índole emocional, así como a "incrementar las acciones de prevención primaria", ya que "los pacientes de cáncer tienen riesgo incrementado de padecer un nuevo cáncer", ha manifestado, para concretarlo "en un 20 por ciento".