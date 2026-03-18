Un consenso internacional defiende que el tratamiento psicológico integrado mejora los resultados en patología dual

Archivo - Imagen de recurso de la representación de la patología dual. - WILDPIXEL/ISTOCK - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un consenso internacional, impulsado por la World Association on Dual Disorders y la Sociedad Española de Patología Dual, destaca que el tratamiento psicológico integrado -en el que el mismo equipo aborda simultáneamente el trastorno adictivo y el otro trastorno de salud mental- es más eficaz que aplicar tratamientos por separado en pacientes con patología dual.

Según explica la Sociedad Española de Patología Dual, la patología dual hace referencia a la coexistencia de una adicción -comportamental o a sustancias como el alcohol y otras drogas- y otro trastorno de salud mental, como la depresión, la ansiedad o la esquizofrenia.

La confluencia de ambos trastornos, sostienen los expertos, es lo que se espera y no una excepción. De hecho, se estima que más del 50 por ciento de los pacientes de la red de salud mental presentan también una adicción, mientras que la totalidad de los pacientes en la red asistencial de adicciones presenta además otro trastorno mental. En muchos casos, ambos trastornos interactúan y se influyen mutuamente. A veces, el consumo se inicia como un intento de aliviar un malestar previo; en otras ocasiones, es el propio consumo el que precipita o agrava síntomas de salud mental.

La evidencia científica indica que el abordaje integrado de ambos trastornos mejora los resultados clínicos y reduce el riesgo de recaídas. Sin embargo, se estima que más del 90 por ciento de las personas adultas no reciben tratamiento específico para ambos trastornos de forma coordinada.

Ahora, el consenso internacional, que ha contado con la participación de la Universidad Cardenal Herrera CEU, el Hospital Universitario de Bellvitge, la Universidad Europea de Madrid y la Universidad de Barcelona, concluye que el tratamiento integral es más eficaz.

Los trabajos han sido publicados en la revista científica 'Journal of Clinical Medicine' y han sido liderados por las doctoras Ana Benito, Susana Jiménez-Murcia, Judit Tirado-Muñoz y Ana Adan. Así, las intervenciones con mayor respaldo científico son la entrevista motivacional, la terapia cognitivo-conductual, la prevención de recaídas y las estrategias multicomponente adaptadas a cada persona.

En los artículos también se analizan combinaciones específicas, como la patología dual asociada a trastornos de ansiedad, trastorno por estrés postraumático, trastornos del neurodesarrollo o trastornos de la personalidad. En muchos casos, la terapia cognitivo-conductual es el tratamiento de primera línea, aunque el equipo de investigación señala que es necesario reforzar la investigación en algunas áreas.

"Cuando se tratan por separado la adicción y el trastorno de salud mental, el riesgo de recaídas repetidas es mayor. Por el contrario, el abordaje integrado permite reducir este círculo de recaídas y mejorar la adherencia al tratamiento", indica la doctora Ana Benito, primera autora de los artículos y vocal de la Sociedad Española de Patología Dual.

El equipo investigador también subraya que todavía existen pocos ensayos clínicos aleatorizados y que muchos estudios presentan limitaciones metodológicas. Por ello, el consenso establece una agenda de investigación orientada a mejorar la calidad de la evidencia disponible.

Las autoras concluyen que la patología dual requiere "de equipos multidisciplinares y una mirada integrada", ya que tratar por separado el trastorno adictivo y el trastorno de salud mental puede limitar la eficacia del tratamiento.

"La coordinación y la personalización de la intervención son claves. La patología dual es una realidad compleja que afecta a miles de personas. En ese sentido, el consenso aporta un marco científico claro para avanzar hacia una atención más coordinada, eficaz y adaptada a cada situación", concluye la miembro del grupo de investigación en Salud Mental y Adicciones (TXP) de la Universidad CEU Cardenal Herrera.