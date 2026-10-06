Archivo - El Consejo General de Podólogos reivindica la salud de los pies como un derecho que trasciende fronteras y culturas - HAYKIRDI/ISTOCK - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos de España (CGCOP), Elena Carrascosa, ha reivindicado la salud de los pies como un derecho que trasciende fronteras y culturas, y es que "hablar de salud del pie es hablar de salud y de calidad de vida, independientemente del país, la cultura o el lugar".

"Los pies nos acompañan durante toda nuestra vida y nos permiten movernos, trabajar, relacionarnos y mantener nuestra autonomía", ha manifestado, al tiempo que ha explicado que el "reto" de la profesión "no es únicamente seguir avanzando científica y técnicamente". "También, debemos conseguir que esos avances se traduzcan en una atención de calidad, segura y cada vez más accesible para la ciudadanía", ha sostenido.

Así, y con motivo de la celebración, este jueves, 8 de octubre, del Día Internacional de la Podología, que se conmemora este año bajo el lema 'Los pies nos conectan con todas las culturas' y, por tanto, haciendo un llamamiento a reforzar la calidad, la prevención y el acceso a la atención podológica en todo el mundo, se ha expuesto que más allá de las diferencias geográficas, sociales y culturales, existen necesidades de salud que son universales y que requieren profesionales cualificados, estándares asistenciales elevados y una atención segura.

En este sentido, Carrascosa ha puesto de relieve la evolución experimentada por la Podología española y ha reafirmado el compromiso con una profesión sanitaria basada en el conocimiento científico, la prevención, la formación continuada, la innovación y la seguridad del paciente. Todo con base en los pies, cuya salud debe ser atendida desde la infancia hasta el envejecimiento y que adquiere especial relevancia en personas con enfermedades crónicas, diabetes, problemas vasculares o neurológicos y en aquellas situaciones en las que una intervención temprana puede prevenir complicaciones.

CONTINUAR REFORZANDO LA PRESENCIA DE LA PODOLOGÍA

"Los podólogos son profesionales sanitarios universitarios con competencias propias para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades y alteraciones del pie", ha concretado, para añadir, por ello, que "es necesario continuar reforzando la presencia de la Podología en las estrategias de prevención, cronicidad, envejecimiento saludable y atención multidisciplinar, así como favorecer una mayor coordinación entre los distintos profesionales sanitarios".

De este modo, considera que "España debe seguir avanzando hacia una mayor equidad en el acceso a la atención podológica, reduciendo las diferencias territoriales y favoreciendo que las necesidades sanitarias de las personas puedan ser atendidas con independencia de su lugar de residencia o de sus circunstancias socioeconómicas". Para ello, debe contarse con los podólogos, "cuya actividad asistencial, docente, investigadora e institucional contribuye diariamente al desarrollo de la profesión y a la mejora de la atención a los pacientes", ha explicado.