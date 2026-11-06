Consejo General de Enfermería ve necesaria una actualización continua para preservar la dignidad del paciente ante la IA

La presidenta de la Comisión Deontológica Nacional de Enfermería del Consejo General de Enfermería (CGE), Tayra Velasco Sanz, en las XI Jornadas Autonómicas de Comisiones Deontológicas celebradas en León. - EUROPA PRESS

LEÓN 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Deontológica Nacional de Enfermería del Consejo General de Enfermería (CGE), Tayra Velasco Sanz, ha manifestado este viernes la necesidad de una actualización continua del papel de los profesionales del sector ante el avance de la Inteligencia Artificial (IA) para preservar la confidencialidad y la dignidad de los pacientes.

La IA es una de las cuestiones que incorpora el nuevo Código Ético y Deontológico de la Enfermera Española --que entró en vigor en abril de 2026--, un documento que contempla una mirada de atención humanizada, deliberativa y en la que se incluye la voz de la persona durante todo su proceso asistencial.

Según ha explicado Tayra Velasco Sanz, el nuevo Código incluye cuestiones como herramientas para las enfermeras ante el rechazo al tratamiento por parte del paciente o el papel de los profesionales al inicio de la vida; en el asesoramiento en todos los derechos sexuales y reproductivos; para el acompañamiento ante la interrupción voluntaria del embarazo o en los cuidados paliativos o la eutanasia.

Además, el nuevo documento contempla por primera vez un apartado específico sobre IA y competencias digitales, que han generado "conflictividad" en los últimos tiempos, así como la importancia de la salud global, el denominado 'One Health'.

Todas estas cuestiones se abordan en las XI Jornadas Autonómicas de Comisiones Deontológicas organizadas por el Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de León en la Real Colegiata de San Isidoro. Bajo el lema 'El lado invisible de los cuidados: ética y valores', el encuentro constituye un espacio de reflexión y análisis sobre los principios éticos y deontológicos que orientan el ejercicio de la Enfermería, así como sobre los retos que afronta la profesión en un contexto sanitario en constante transformación.

Las Jornadas incluyen diferentes ponencias y mesas de debate a lo largo de las jornadas de hoy y mañana sobre el nuevo Código Deontológico, la objeción de conciencia, los dilemas éticos derivados de la Inteligencia Artificial y la tecnología, así como los conflictos éticos presentes en la práctica clínica actual.