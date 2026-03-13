El Consejo General de Enfermería lanza un marco de actuación de cuidados avanzados de personas con alergia

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MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Español de Investigación Enfermera del Consejo General de Enfermería ha elaborado, junto al Comité de Enfermería de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), ha lanzado el 'Marco de Actuación Enfermera en Cuidados Avanzados de Personas con Alergia', un nuevo marco para avanzar en la ordenación del trabajo de las enfermeras de cuidados avanzados de personas con alergia.

Las enfermedades alérgicas se han convertido en una de las seis patologías más frecuentes en el mundo, ya que afecta aproximadamente al 30 por ciento de la población mundial y a más del 20 por ciento de la europea, tal y como apunta la Organización Mundial de la Salud (OMS). Atendiendo a estos datos, se estima que en España existen 10 millones de personas con diferentes tipos de alergia. A pesar de esto, las reacciones alérgicas siguen siendo bastante desconocidas tanto en su diagnóstico como en su manejo.

"Con este nuevo marco de actuación seguimos avanzando en la ordenación de la práctica profesional de las enfermeras en distintos ámbitos", afirma Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería.

"Las enfermeras están en la educación sobre evitación de desencadenantes, de alimentos con reactividad cruzada, la deshabituación tabáquica, potenciando políticas medioambientales saludables mejorando la morbimortalidad asociada y en la actuación precoz en reacciones alérgicas", añade.

Además, la prevalencia de las patologías alérgicas crecerá a medida que aumente la urbanización, industrialización, contaminación y sobre todo debida al cambio climático, por lo que es importante que el Sistema Nacional de Salud esté preparado para ello.

"El limitado conocimiento de estas enfermedades por la población, el retraso en su diagnóstico y tratamiento adecuados conducen a un incremento considerable de los costes, deterioro de la calidad de vida de las personas afectadas y sus familiares, y aumento de la morbimortalidad", expone Valentin López, presidente del Comité de Enfermería de la SEAIC.

Asimismo, destaca que "las enfermeras en cuidados avanzados de personas con alergia desarrollan sus actividades de forma transversal e interdisciplinar y con una visión holística de la persona alérgica, su entorno familiar, escolar, social y profesional, sin olvidar sus propios valores, proporcionando todos los cuidados necesarios de forma integral e individualizada en cada una de las etapas de la vida, con especial atención en las etapas críticas de la misma como la infancia, la adolescencia y la vejez".