El Consejo General de Enfermería lanza una guía para lograr un diagnóstico precoz de la fibrosis pulmonar

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación del Consejo General de Enfermería (CGE) y Boehringer Ingelhim han publicado este martes una guía encaminada a lograr un diagnóstico precoz y un mejor abordaje de la fibrosis pulmonar, una enfermedad de causa desconocida que causa cicatrización y engrosamiento del tejido profundo de los pulmones, dificultando la respiración.

"Dadas las características de esta patología, su diagnóstico precoz es esencial para mejorar el pronóstico. Por ello, es importante que las enfermeras cuenten con recursos suficientes que permitan la identificación de síntomas y su valoración específica de cara a iniciar una evaluación clínica dirigida desde una perspectiva interdisciplinar", ha afirmado el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya.

Tras ello, ha subrayado que el documento es una "herramienta de consulta clave" basada en la evidencia, elaborada por profesionales sanitarios expertos en este ámbito y que está adaptada a las necesidades reales de los pacientes y sus familiares.

La Guía de Recomendaciones Prácticas en Enfermería en Fibrosis Pulmonar proporciona información estructurada y accesible sobre detección temprana, educación sanitaria, seguimiento clínico, manejo de síntomas, apoyo emocional, preguntas frecuentes y rol de la enfermera y su coordinación en equipos multidisciplinares.

El texto expone que los principales signos y síntomas son una disnea que aparece sobre todo con los esfuerzos y es progresiva; una tos seca que empeora con el esfuerzo; unos crepitantes secos en la auscultación pulmonar, con un sonido similar al que se produce al despegar las dos caras de un velcro o pisar nieve seca; y la aparición de alteraciones en las uñas de los dedos-acropaquias.

Esta patología, que se engloba dentro de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, se asocia a varios problemas "reales y potenciales" como la dificultad para respirar y la tos seca persistente, que pueden conducir a un deterioro progresivo de la función respiratoria, por lo que requiere de continuidad asistencial y una mirada integral del proceso de salud.

En Europa, se estima una incidencia media de entre 20 y 43 nuevos casos por cada 100.000 personas al año, mientras que en España se sitúa entre tres y siete nuevos casos por cada 100.000 habitantes al año.

"La fibrosis pulmonar impacta no sólo en la respiración, sino en la vida cotidiana, en la autonomía y en el bienestar emocional de las personas que la padecen (...) Esta guía reconoce y refuerza ese rol, proporcionando recursos concretos que facilitan una atención más proactiva, más eficiente y más centrada en la persona, contribuyendo a una atención más segura, humana y coordinada", ha manifestado una de las autoras del estudio y enfermera gestora de casos de neumología del Hospital General de Granollers (Barcelona), Mireia Baiges.

Asimismo, ha resaltado el papel de las enfermeras, especialmente de las gestoras de casos, que son quienes "garantizan ese acompañamiento, coordinan a los distintos especialistas, anticipan complicaciones y ofrecen educación y apoyo emocional a las personas afectadas".

La especialista también ha expresado que esta herramienta pretende ser un recurso "práctico y realista" para que las enfermeras afronten el acompañamiento con rigor, empatía y seguridad.

"En Boehringer Ingelheim reconocemos el papel estratégico que desempeña la enfermería en la atención a las personas con fibrosis pulmonar. Su intervención es esencial para garantizar la continuidad asistencial, la educación sanitaria, el acompañamiento del paciente y la coordinación con el equipo multidisciplinar, contribuyendo de manera decisiva a una atención integral y de calidad", ha declarado la directora de Medical Affairs de la franquicia de Specialty Care de Boehringer Ingelheim España, Elena Gobartt.