El Consejo General de Enfermería anuncia las siete fotografías ganadoras de FotoEnfermería 2025

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha fallado los premios de la séptima edición de su concurso fotográfico, FotoEnfermería, con los que ha reconocido, en colaboración con Angelini Pharma, a siete enfermeras por sus fotografías en las que visibilizan la profesión de una forma original y artística.

El jurado, compuesto por enfermeras del CGE, fotógrafos y miembros de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica (Sedene) ha seleccionado las siete fotografías ganadoras de entre el total presentadas a la iniciativa, que ha contado con casi 300 participantes.

En la categoría General, las fotografías ganadoras han sido 'Imprescindibles', de José Tomás Rojas (Granada); 'Tras la ventana', de Lola Madero Calmestra (Jaén); y 'Pequeñas guerreras: cuidando con amor', de Esther Arias Sánchez.

En la categoría Instagram, las premiadas han sido 'Las noches en la Urgencia', de Mónica Soria Velasco (Madrid); 'La calma', de Rubén Cabezas Espadas (León); y 'Peluches inclusivos', de Alejandra Merino Galán (Madrid). Mientras que en la sección especial Brain Health ha resultado ganadora 'El peso del ictus', de Yolanda Centeno Alonso (A Coruña).

Para las dos primeras categorías, las seis enfermeras serán premiadas con 1.000, 500 y 250 euros, en función de su posición. Por su parte, la enfermera ganadora de la sección especial Brain Health, enfocada en potenciar la enfermería neurológica y de Salud Mental, recibirá un premio de 500 euros.

UNA DIMENSIÓN MÁS ALLÁ DEL CUIDADO

"Las fotografías de esta edición reflejan el empeño e interés de nuestras enfermeras en el ejercicio de su profesión, pues sin ser profesionales de la fotografía, la presentación de las imágenes logra su impacto. Buscan aquellos gestos tan cotidianos entre las tareas y actividades que realizan las enfermeras en su práctica profesional, y al captarlas con una cámara, adquieren otra dimensión más allá del cuidado", ha señalado la vicepresidenta del CGE y presidenta del jurado del certamen, Raquel Rodríguez Llanos.

Por su parte, la Communications & HR Manager de Angelini Pharma España, Marta Sala, ha puesto en valor el trabajo "esencial" de las enfermeras, no solo en el ámbito asistencial, sino también en la educación y el acompañamiento de las personas. "Iniciativas como este concurso nos recuerdan la necesidad de seguir visibilizando y valorando una profesión imprescindible para el bienestar de la sociedad", ha subrayado.

El CGE ha anunciado que en 2026 se prevé el inicio de una nueva edición de este concurso, que contará con nuevos premios y formatos de participación en los que la fotografía enfermera seguirá siendo la gran protagonista.