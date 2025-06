El Consejo General de Enfermería anuncia la creación de un Centro Nacional de Liderazgo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha anunciado este martes la creación de un Centro Nacional de Liderazgo con el objetivo de participar más en políticas de salud, así como de que se tenga más en cuenta a las enfermeras en la toma de decisión estratégica.

"Por formación, competencia y experiencia las enfermeras estamos en la primera división de la gestión sanitaria. La visión de las enfermeras puede permitir transformar, crear e innovar en un sistema sanitario como el nuestro", ha señalado el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, durante la entrega de los Premios Nacionales de Reputación Enfermera 2024 que se ha celebrado este martes en el auditorio Íñigo Lapetra de la institución.

En este punto, el secretario general del CGE, Diego Ayuso, ha indicado que "hoy más que nunca" se necesita fortalecer el liderazgo enfermero. "Porque una enfermera gestora no solo organiza, sino que inspira. No solo ejecuta, sino que transforma. Y en un sistema sanitario como el nuestro, donde el valor humano es tan esencial como el tecnológico, ese tipo de liderazgo marca la diferencia, pero también hay que reconocer y potenciar el liderazgo en el ámbito clínico, las enfermeras como referentes en salud y cuidados, avanzar en el liderazgo docente e investigador en nuestra profesión, el liderazgo es transversal y debe estar presente en todos los contextos", ha apuntado.

Pero para ello, el CGE considera que sigue siendo de vital importancia romper con el techo de cristal que sufren las enfermeras y "acabar con la infame discriminación de los grupos A1 y A2", ha señalado Pérez Raya. A este respecto, ha recordado que, por parte del Ministerio de Sanidad está en marcha la modificación del Estatuto Marco que acabaría con esta diferente clasificación.

"Sabemos que, a otros compañeros sanitarios, no a ellos, más bien a las élites que los representan, les gustaría volver a una enfermería como la que había en los años setenta del pasado siglo. Desde este Consejo General que lo tengan muy claro. No lo van a conseguir. No vamos a dar ningún paso atrás en nuestro desarrollo profesional", ha enfatizado el presidente del CGE.

"Nuestro país merece un futuro en el que las enfermeras dirigen centros de Atención Primaria, diseñan políticas de salud pública al más alto nivel", ha concluido Pérez Raya.

PREMIOS MRE

Estas declaraciones se han producido en el marco de la entrega de los Premios Nacionales de Reputación Enfermera 2024, donde se ha galardonado a las mejores direcciones de enfermería de los hospitales, los centros de salud y los centros sociosanitarios y también a las empresas fabricantes de productos de indicación y uso enfermero, según el ranking del Monitor de Reputación Enfermera (MRE).

En esta ocasión, el ranking, que va por su novena edición, ha contado con la participación de 2.188 profesionales de la enfermería, de 314 gestores de enfermeros y de 335 gerentes y directivos de hospitales.

Unas distinciones que, como ha recordado el presidente del CGE, "emergen de las opiniones de miles y miles de compañeros y compañeras de toda España, quienes evalúan y puntúan a centros sanitarios y compañías para trazar la radiografía de la reputación y el prestigio en el ámbito de la profesión. Las enfermeras y enfermeros son los que mejor pueden juzgar qué equipos llevan a cabo una buena gestión, pues son profundos conocedores del sistema sanitario, desde dentro, enfrentándose a las dificultades que bien conocemos todos", ha recordado Pérez Raya.

Así, la dirección de Enfermería del Hospital Universitario La Paz de Madrid ha recibido el reconocimiento como el mejor equipo de gestión enfermera de toda España, un reconocimiento que ha recibido de manos del presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, y de José María San Segundo, director de MRS.

También han destacado en la parte alta de la clasificación los equipos de Dirección de Enfermería del Hospital Clínic Barcelona (2º), el del Hospital General Universitario Gregorio Marañón (3º), el Hospital Universitario 12 de Octubre (4º) y el Hospital Universitari Vall D'Hebron (Barcelona).

"Este reconocimiento no es solo un premio para nosotros, es el reflejo de hacer un trabajo incansable, de un compromiso diario, desde la invisibilidad y de la vocación. La reputación no se consigue de forma individual, es fruto del trabajo en equipo, de esas ganas de querer trabajar y por supuesto, ese respeto hacia los pacientes y sus familias, que son nuestra responsabilidad", ha indicado la directora de Enfermería del Hospital Universitario La Paz de Madrid, Esther Rey.

Por otra parte, los gestores enfermeros han valorado al centro de Atención Primaria de Arganda del Rey (Madrid) es el que tiene mejor reputación en España. Siguen en el ranking el centro de Cuenca 1, el de A Estrada (Pontevedra), El Greco de Getafe y el centro de salud Hellín II de Albacete.

"Es preciso contar con un ranking que refleje las veces que los propios pacientes nos dan las gracias", ha manifestado Óscar Díaz como responsable de Enfermería del centro de salud de Arganda del Rey (Madrid).

CENTROS SOCIOSANITARIOS

Con respecto a los centros sociosanitarios con mejor reputación, el mejor valorado es la Residencia San Francisco de Paula de Madrid. En segundo lugar la Residencia de Mayores Torrente Ballester (A Coruña), la Residencia Ajuria (Vitoria-Gasteiz), el Centro Asistencial San Juan de Dios (Palencia) y la Residencia y centro de día Ilunion de Parla (Madrid).

"Este premio es un reconocimiento al trabajo invisible, es el reflejo de muchas cosas que nos suceden diariamente, como son el trabajo diario, los profesionales, la vocación y la entrega con la que hacen su labor diaria, de los días, de los turnos interminables, de la lucha por la falta de personal, de logros, de premios, de sonrisas, compartir datos y de miradas que al final nos lo dicen todo", ha afirmado M.ª Belén Sánchez, directora gerente de la residencia San Francisco de Paula (Madrid).

Además, también han entregado distinciones a los 40 fabricantes de productos de indicación y uso enfermero. Entre los valorados como los fabricantes con mejor reputación de España se encuentran: B Braun, Coloplast y Solventum, seguidos por Smith & Nephew, Convatec, Bayer, Mölnlycke, Urgo, Hartmann y Medtronic.

"Es un impulso para seguir avanzando, para seguir innovando y para seguir colaborando con las enfermeras en la mejora continua para este sistema sanitario. Muchísimas gracias por vuestra confianza, por vuestra labor diaria y por este reconocimiento que nos anima a todos más que nunca, a mirar al futuro con ilusión y con un compromiso de seguir apostando por estar ahí para nosotros", ha concluido Natalia Amstrong, directora de comunicación de BBraun.