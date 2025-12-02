El Consejo General de Dentistas lanza un folleto para promover la salud bucodental en personas con discapacidad

Archivo - Imagen de recurso de un dentista. - OCSKAYMARK/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española (FDE), con motivo del Día Mundial de la Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre, han elaborado un folleto descargable dirigido a pacientes con discapacidad, así como a sus familiares y cuidadores para ayudarles a prevenir las patologías bucodentales y concienciar sobre la importancia del cuidado de la boca para mejorar la calidad de vida y evitar complicaciones futuras.

El Consejo recuerda que las personas con discapacidad reconocida, con un grado del 33 por ciento o superior, suponen 3,3 millones en España. En cuanto al tipo de discapacidad, las osteoarticulares (movilidad) representan el 42 por ciento del total, seguidas de las discapacidades intelectuales (34%) y de aquellas que afectan las tareas y la comunicación (33%).

En este punto, advierte de que los problemas bucodentales son muy prevalentes. La caries y la enfermedad periodontal se sitúan entre las más frecuentes de todas las enfermedades no transmisibles y tienen una especial relevancia en las personas con discapacidad. Las limitaciones son muy diferentes de unas personas a otras, dependiendo del tipo y del grado de la discapacidad. Todas ellas suelen tener una repercusión en la salud oral de quién la padece, pero la intensidad y gravedad de esa afectación es sumamente variable.

Al hilo, indica que son varias las patologías bucodentales cuyo riesgo aumenta en las personas con discapacidad, por ejemplo, suelen presentar un elevado número de caries. Entre los principales factores que participan en el aumento de riesgo cariogénico cabe señalar la xerostomía (disminución en la producción de saliva), debido al consumo de ansiolíticos y fármacos anticolinérgicos. Las dietas especiales, la hipotonía muscular y la disfunción motora son otras causas relevantes.

"Los pacientes con discapacidad suelen presentar una limitación, a veces muy importante, en la remoción adecuada y periódica del biofilm, principal causa de la enfermedad periodontal", subraya.

En este sentido, resalta que otras patologías bucodentales como la halitosis, el bruxismo o los traumatismos dentarios, suponen un reto en el paciente con discapacidad. A este aumento de riesgo de patologías bucodentales en casos de pacientes con discapacidad severa se suma una baja atención bucodental al requerir esta de medios específicos, incluyendo a veces, la anestesia general. "Los recursos públicos para la atención dental de estos pacientes son claramente insuficientes en nuestro país, contribuyendo así a su deterioro bucodental", lamentan.

"Nuestro compromiso sanitario, si bien es con todos, adquiere un muy especial sentido en los pacientes con discapacidad. Los riesgos asociados que muchas veces presentan, así como sus numerosas limitaciones para los autocuidados en algunos casos, nos obligan ética y profesionalmente a dar lo mejor de nosotros para velar por su salud", ha señalado el presidente del Consejo General de Dentistas y de la Fundación Española, Óscar Castro.

"Falta por avanzar en otros ámbitos sanitarios para poder mejorar la salud bucodental de las personas con discapacidad y colaborar entre todos de manera intersectorial. Porque todos somos iguales, todos diferentes y la salud oral en las personas con discapacidad es un derecho", concluye Castro.