Consejo de Enfermería subraya que la profesión "marca la diferencia" en gestión emocional de cáncer y en cuidado de piel - CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La directora del Instituto Superior de Formación Sanitaria (ISFOS) del Consejo General de Enfermería, Pilar Fernández, ha destacado que "el cáncer no solo afecta al cuerpo a nivel físico, sino también a la identidad, a la autoestima y a la forma en la que las personas se relacionan con su entorno", aspecto en el que "el cuidado enfermero marca la diferencia", además de en la atención a la piel.

"Más allá de los tratamientos médicos, es esencial reconocer cómo la percepción personal influye en la calidad de vida y en la adherencia terapéutica", ha indicado durante la celebración en Barcelona de la III jornada multidisciplinar 'Cáncer y autoimagen: cuidados dermocosméticos en el paciente oncológico', organizada con la colaboración de la compañía La Roche Posay y del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de esta provincia.

Ahondando en estos dos aspectos, el presidente de esta última institución, Borja Manzanares, ha señalado que "el cuidado de la piel y la gestión de la imagen corporal son muy importantes". Sin embargo, "es algo que siempre se ha dejado de lado", ya que "nos hemos centrado siempre en la parte de los síntomas, de los signos del tratamiento, en la parte más clínica, pero también tenemos que abordar la imagen y la percepción de la persona, porque es una parte muy importante de su proceso oncológico", ha explicado.

El tratamiento oncológico tiene un impacto importantísimo a nivel psicológico porque afecta a nuestra propia experiencia corporal, a cómo nos identificamos a nosotros mismos y cómo nos sentimos", ha apuntado, por su parte, la catedrática de Psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), María Inés López Ibor, quien ha pronunciado la conferencia inaugural de esta cita y que ha puesto de relieve "la importancia que han adquirido las redes sociales, especialmente en los jóvenes, para construir la identidad en función de la mirada de los demás".

En este sentido, ha manifestado que si el paciente "gana confianza en sí mismo", va a tener "más confianza en los tratamientos". Al respecto, Gema Gómez Romero, paciente de cáncer de mama H2+ y, actualmente, en revisiones periódicas, ha sostenido que "por encima de toda la parte física, que es muy dura, el viaje emocional es lo peor, sobre todo por la incertidumbre y el miedo".

"Las enfermeras son claves en todo el proceso", ha asegurado, destacando que ayudan "en todo el proceso emocional". "La enfermera me anticipó cosas que me podían ayudar, me sugirió que me tatuara las cejas para que no me viese tan rara, me aconsejó cómo preparar mi piel, es la que ha estado conmigo en la 'quimio', la que me acompañó al quirófano...", ha detallado.

EL 80% DE PACIENTES EXPERIMENTAN EFECTOS DEL TRATAMIENTO SOBRE LA PIEL

Por otra parte, y tras exponerse que "el 80 por ciento de los pacientes oncológicos experimentan efectos del tratamiento sobre la piel", la vicepresidenta de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica (SEEO), Gema González Monterrubio, ha sostenido que es necesario "elaborar un plan individualizado, ajustado a las necesidades del paciente durante todo el proceso, porque sus necesidades son cambiantes".

"Las terapias oncológicas reducen la tolerancia de la piel a los productos cosméticos", ha explicado la directora científica de L'Oréal Dermatological Beauty, en representación de La Roche Posay, Leonor Prieto Cabezas, que ha declarado que "un cuidado inadecuado puede alterar la estructura y la funcionalidad de la barrera cutánea y agravar los efectos secundarios de las terapias oncológicas y la sensibilidad de la piel".

Por ello, ha sostenido que "se hace mucho más necesario conocer los cuidados de la piel en cada caso y los mejores productos para acelerar el proceso de reparación de la epidermis, limitar las sobreinfecciones, restaurar la barrera cutánea y equilibrar el microbioma".

En esta línea, González Monterrubio ha indicado que la enfermera "participa durante todo el proceso oncológico: desde el momento del diagnóstico, durante el tratamiento y en el proceso de largo superviviente". "La enfermera debe conocer cuáles son las necesidades que tiene el paciente en cada una de esas etapas y saber darle respuesta", ha coincidido.

Estas profesionales deben realizar "un cuidado preventivo, con un diagnóstico precoz para que ese tratamiento clínico sea totalmente satisfactorio y un éxito para el paciente, y que cualquier lesión de la piel no suponga un recordatorio constante para el paciente de su enfermedad", ha subrayado. "Los cuidados de la piel, toda la prehabilitación y la preparación del paciente antes de que reciba un tratamiento, sea sistémico o quirúrgico, es responsabilidad de la enfermera, porque cuidado es igual a Enfermería", ha incidido.

LAS ENFERMERAS ESTÁN "EN TODOS LOS MOMENTOS CRÍTICOS DE LA ENFERMEDAD"

También ha participado en este evento, la directora de Micromédical Barcelona, la enfermera Montse López Novella, que ha afirmado que "las enfermeras están en todos los momentos críticos de la enfermedad". Estas abordan "la imagen corporal y los cambios físicos y estéticos", aspectos en los que tienen que dar "un colchón emocional para lograr salir de esta enfermedad", ha argumentado.

Los pacientes necesitan "poder expresar sus emociones, sus miedos, afrontar el quirófano de una forma menos traumática y, sobre todo, recuperar la salud", ha proseguido, para añadir que no se debe olvidar la imagen corporal. "Muchas veces, pensamos que es algo más frívolo, como si no tuviera importancia, pero sí es muy importante para que los pacientes puedan seguir con su día a día", ha aclarado, destacando la micropigmentación reparadora como "un tratamiento clave en todo este proceso".

Después, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Octavio Corral, ha llevado a cabo la conferencia de clausura, a través de la que ha indicado que, tras un proceso oncológico, "la persona, ya sea hombre o mujer, no mantiene la imagen que tenía antes, sino que tiene que reconstruirse y reconectar con una nueva identidad, con su propio yo, con su propia identidad".

"Los cuidados de Enfermería son básicos, fundamentales y primordiales en todas las esferas de la Sanidad, pero en Oncología, los cuidados y el acompañamiento se vuelven imprescindibles, porque lo que mejor hace la Enfermería son los cuidados", ha explicado, tras lo que este evento se ha cerrado con un taller de maquillaje terapéutico, impartido por la maquilladora profesional Eva Escolano.