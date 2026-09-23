Consejo de Enfermería respalda la Fundación Red Parkinson y anuncia estudio sobre aporte del tenis de mesa a pacientes - CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora del Instituto de Investigación Enfermera del Consejo General de Enfermería, Guadalupe Fontán, ha mostrado el respaldo de la institución a la Fundación Red Parkinson, que se ha presentado oficialmente en Madrid, a la vez que ha anunciado la puesta en marcha de 'PING-PARK', la mayor investigación mundial que analizará cómo beneficia el tenis de mesa a los pacientes y sus familiares.

El acto de puesta de largo de la entidad sin ánimo de lucro, que busca mejorar la calidad de vida de las personas con esta enfermedad y sus familias a través del deporte y, en especial, del tenis de mesa, ha servido para reclamar que los municipios españoles cuenten con instalaciones accesibles y adaptadas que les permitan practicarlo de forma segura y en condiciones adecuadas.

"El tenis de mesa es un gran aliado para enfrentarse a la enfermedad, tanto a nivel físico como anímico, pero nosotros, en la Fundación, lo vemos como punto de partida para mucho más, dando otros servicios y apoyo tanto a ellos como a sus familias", ha señalado su presidente, José Antonio Alonso.

Todo ello en referencia a una patología que afecta aproximadamente a 200.000 personas en España y es la segunda neurodegenerativa más frecuente, solo por detrás del Alzheimer. Debido a ello, la iniciativa ha contado con el impulso del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, como padrino, así como con representantes del Colegio Oficial de Gestores Administrativos, y la presencia de, entre otros, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y el seleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque.

ESPACIOS DE ENCUENTRO Y CONVIVENCIA

En este contexto, la actividad física y deportiva puede desempeñar un papel relevante en el abordaje integral del Parkinson, al tiempo que favorece espacios de encuentro y convivencia entre las personas afectadas y su entorno. Por ello, es necesario disponer de sitios preparados para desarrollar la actividad con garantías de accesibilidad y seguridad, adaptación que puede facilitar la incorporación del ejercicio a la rutina de más personas.

En cuanto a 'PING-PARK', que cuenta con el liderazgo del Instituto de Investigación Enfermera, junto a un fisioterapeuta, y que dispondrá de la colaboración de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica (SEDENE) y su Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento (GTMSEDENE), Fontán ha manifestado que "representa un paso más en el compromiso de la Enfermería con la investigación y con la mejora de la calidad de vida de las personas con Parkinson".

"Necesitamos generar evidencia científica que nos permita conocer la experiencia vivida del tenis de mesa en personas con Parkinson y su significado en el entorno de cuidados y, sobre todo, hacerlo teniendo en cuenta las necesidades reales de quienes conviven con la enfermedad", ha continuado, al tiempo que ha señalado que "la investigación enfermera es fundamental para avanzar en unos cuidados cada vez más personalizados y eficaces". No obstante, en fases más avanzadas del estudio se incorporará un equipo multidisciplinar de profesionales sanitarios.