Archivo - Consejo de Enfermería lanza una guía de casos prácticos en osteoporosis, en la que la intervención enfermera es "clave" - CREVIS2/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería ha editado la 'Guía de Casos Prácticos en Enfermería en Osteoporosis', enfermedad en la que "la intervención de las enfermeras, tanto desde el ámbito hospitalario como desde la Atención Primaria, es clave en todo el proceso asistencial", según ha indicado su presidente, Florentino Pérez Raya.

"Las personas con osteoporosis necesitan tratamientos variados y ajustados a sus necesidades", ha señalado, tras lo que ha informado de que "en los próximos años se espera un incremento de casos asociados al envejecimiento de la población". Por ello, se ha creado este documento gratuito, gestado por el Instituto de Investigación de esta corporación sanitaria y para el que se ha contado con la colaboración de la compañía farmacéutica Grünenthal.

Este texto muestra que la referida patología "cursa de manera asintomática hasta que se produce la complicación más problemática: la fractura". El diagnóstico y el tratamiento precoz son "fundamentales" para abordarla, recoge, al tiempo que expone que "afecta en España a más de tres millones de mujeres y casi un millón de hombres".

"En esta guía se abordan casos concretos que las enfermeras pueden encontrar en su día a día en consulta", ha explicado Pérez Raya, que ha añadido que las enfermeras "deben estar preparadas para una intervención que garantice la adhesión al tratamiento y una buena calidad de vida". Para ello, cuatro profesionales abordan en este informe diferentes casos.

Así, analizan "los cuidados de Enfermería en la osteoporosis asociada a menopausia precoz en la prevención de la cascada de fracturas, casos de cáncer de mama en tratamiento con supresión hormonal, cuidados en la osteoporosis secundaria a corticoterapia en artritis reumatoide y en el tratamiento secuencial de la osteoporosis en un paciente institucionalizado", ofrece este documento.

"La osteoporosis es una enfermedad crónica que exige un seguimiento continuado y un abordaje individualizado, y en ese proceso la Enfermería desempeña un papel absolutamente esencial", ha manifestado la directora del Departamento Médico de Grünenthal, Ana Esquivias, quien ha agregado que "las enfermeras están al lado del paciente en todas las etapas: educan, detectan riesgos, fomentan la adherencia al tratamiento y acompañan en la toma de decisiones del día a día".

En este sentido, ha destacado que, en el laboratorio al que representa, creen "firmemente" en "su valor clínico y humano". "Por eso, apoyamos iniciativas como esta guía, que reconoce y refuerza su contribución clave a una atención más cercana y eficaz de las personas con osteoporosis", ha argumentado.

CUATRO ANÁLISIS

Entre las participantes en esta guía se hallan las enfermeras de Reumatología del Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid, Almudena Martínez y María Gil, que han explicado que la intervención de estas sanitarias en la especialidad "es esencial para frenar la cascada de fracturas y empoderar a la paciente en la autogestión de su salud, garantizando la preservación de su autonomía funcional y calidad de vida".

"En el caso de la mujer con menopausia precoz", existe "un plan de cuidados centrado en la educación para la salud, la prevención de caídas y la optimización de la adherencia terapéutica", han proseguido, tras lo que han expuesto que "la eficacia del tratamiento no reside únicamente en la eficacia de la molécula prescrita, sino en la capacidad de la enfermera para integrar la medicación en el estilo de vida de la paciente y corregir los factores de riesgo modificables".

Por su parte, la enfermera del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Amparo Molina, ha analiza el caso de una paciente de 65 años con cáncer de mama en tratamiento con inhibidores de la aromatasa, diagnosticada de osteoporosis y con alto riesgo de fracturas por fragilidad. "Los cuidados de Enfermería en pacientes con cáncer de mama y osteoporosis deben abordar tanto medidas farmacológicas como no farmacológicas", ha señalado, para explicar que en ello, "la enfermera contribuye a optimizar los resultados clínicos y la calidad de vida".

La actuación enfermera en artritis reumatoide "resulta fundamental para la identificación de factores de riesgo", ha sostenido la enfermera de Reumatología del Hospital General Universitario de Valencia, Isabel Balaguer, que ha agregado que "el seguimiento de los tratamientos y la educación sanitaria del paciente se debe orientar hacia un abordaje integral que incluya la optimización del tratamiento farmacológico, el abordaje de factores de riesgo modificables y la prevención de nuevas fracturas mediante educación y seguimiento continuado".

Por último, la enfermera de Reumatología del Hospital Universitario de Cabueñes, en Gijón (Asturias), Elisa García, ha subrayado, en cuanto a la valoración y el seguimiento de un paciente institucionalizado, que "tanto las medidas farmacológicas como las no farmacológicas son necesarias para reducir el riesgo de fracturas por fragilidad, que es el principal objetivo del tratamiento".