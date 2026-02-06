El Congreso de la Sociedad de Retina y Vítreo abordará las controversias sobre terapias génicas y medicina de precisión

Archivo - Imagen del 28º Congreso de la SERV. - ARXINA/SERV - Archivo

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 29º Congreso Anual de la Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV), organizado por la Fundación Española Retina Plus, espera la asistencia de más de 1.000 especialistas los días 20 y 21 de marzo en el Madrid Marriott Auditorium Hotel & Conference Center, donde se abordarán las últimas novedades en el diagnóstico y abordaje de las principales enfermedades oftalmológicas, incluyendo ponencias sobre las controversias de las terapias génicas y medicina de precisión.

Para la SERV, este congreso es ya un referente de la oftalmología en España por su labor en el terreno de la investigación, en la presentación de los últimos avances, así como en la actualización y formación de los profesionales dedicados a la retina y vítreo. De este modo, sirve como punto de encuentro para el intercambio de conocimientos y experiencias entre especialistas de diferentes regiones, con el objetivo de ofrecer una mejor atención al paciente.

La primera jornada de esta edición número 29 estará centrada en la retina médica, con mesas sobre consensos sobre la angiografía por tomografía de coherentica óptica (OCTA), prevención de fibrosis en degeneración macular y edema macular diabético, así como la irrupción de la oculómica. Este último se trata de "un campo emergente que está revolucionando la forma en que entendemos la relación entre los ojos y la salud general del cuerpo", según ha explicado el presidente de la SERV, Alfredo García Layana.

Durante el primer día, también se abordarán tratamientos innovadores como faricimab y aflibercept 8 mg, y se presentarán experiencias reales con fotobiomodulación y terapia fotodinámica. Mientras, el segundo día estará marcado por la cirugía vitreorretiniana, con ponencias sobre agujero macular, hemorragias subrretinianas, membranas epirretinianas y endoftalmitis, así como sesiones de controversias y casos clínicos.

El Congreso también dedicará parte de su programa a la inteligencia artificial (IA), que tiene un potencial "enorme" de cara al futuro en ámbitos como la medición de biomarcadores en OCT, el análisis avanzado de imagen y soporte diagnóstico, pero que en la actualidad cuenta con una aplicabilidad "muy limitada" en la práctica clínica".

En el marco de las ponencias sobre controversias, destacan temas como las terapias génicas. "Han pasado de ser una promesa a convertirse en una realidad en algunas distrofias hereditarias y patologías adquiridas. En el congreso se debatirá sobre su eficacia, coste y retos de implementación. Es un campo apasionante que está transformando el abordaje de enfermedades antes consideradas incurables", ha detallado el vicepresidente de la SERV, Luis Arias Barquet.

Respecto a las dificultades a las que se enfrentan los servicios de oftalmología, uno de los mayores problemas sigue siendo la saturación asistencial. Para Arias Barquet, "la solución pasa por optimizar protocolos, incorporar IA para agilizar diagnósticos y apostar por terapias más duraderas que reduzcan la frecuencia de visitas. La innovación tecnológica y la medicina personalizada son claves para aliviar la presión asistencial".

MEDALLA DE HONOR 2026 DE LA SERV

El Congreso también contará con una conferencia magistral impartida por el profesor Edoardo Midena, al que se le entregará la Medalla de Honor 2026 de la SERV durante la primera jornada del viernes.

El director de Oftalmología en el Hospital Universitario de Padua (Italia) es una referencia internacional en el estudio del edema macular diabético y su trabajo ha logrado integrar la investigación básica con la IA, llevando la práctica clínica a otro nivel. Su conferencia magistral, titulada 'Edema Macular Diabético: from Bench to AI', resume su aportación a la hora de "combinar ciencia, tecnología y visión clínica para mejorar el pronóstico de los pacientes".

Además del profesor Midena, el congreso contará con la presencia y participación de invitados internacionales de primer nivel como Marion Munk (Suiza), Mario Romano (Italia), João Figueira (Portugal), Mauricio Maia (Brasil) y Jordan Graff (Estados Unidos).

Por otra parte, el premio Excelencia SERV 2026 se le otorgará en esta edición a la doctora Marta S. Figueroa, experta en retina quirúrgica y médica con especial dedicación al tratamiento de los desprendimientos de retina, la retina diabética, los traumatismos oculares, la cirugía macular y la degeneración macular asociada a la edad (DMAE).

Una de las novedades de esta edición será la primera convocatoria de los Premios Retinaplus+ SERV-Roche Farma de IA en retina, unos premios que nacen con el objetivo de dar visibilidad a los trabajos que, utilizando este tipo de tecnologías, destaquen por su carácter innovador, contribuyan al avance científico y a la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Estos premios tienen dos categorías, una dedicada al mejor trabajo presentado en el congreso y otra al mejor artículo publicado sobre IA aplicada a la retina.

Asimismo, otro de los atractivos será de nuevo el IV Concurso de vídeos quirúrgicos para menores de 40 años, y el II Concurso de Casos Clínicos en Patología Macular, que se consolida en esta edición tras la buena acogida que tuvo el año pasado.

Desde la SERV han puesto en valor la importancia de este tipo de encuentros para reflexionar y avanzar en los múltiples retos a los que se enfrenta la oftalmología y que pasan por integrar la IA de forma efectiva, hacer accesibles las terapias génicas, reducir la saturación asistencial, avanzar en medicina de precisión y mantener la formación continua ante la rápida evolución tecnológica, entre otros.