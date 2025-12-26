Confirman una nueva estrategia prometedora frente a cáncer de pulmón no operable

Archivo - Pulmones. - ISTOCK. - Archivo

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Adelantar la aplicación de la inmunoterapia a la quimiorradioterapia aumenta un 13 por ciento la supervivencia libre de progresión en pacientes de cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) en estadio III irresecable, es decir, no candidatos a cirugía, según revela una investigación del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP).

En la actualidad, los pacientes en esta situación reciben un tratamiento de inicio basado en quimiorradioterapia (RT-QT) seguida de inmunoterapia (IO) con durvalumab, lo que se denomina tratamiento estándar. El ensayo fase II 'APOLO' del GECP ha estudiado la posibilidad de añadir una fase de inducción con quimioinmunoterapia para comprobar sus efectos en el control de la enfermedad y la supervivencia de los pacientes.

Para ello, los investigadores han contado con la participación de 38 pacientes de 17 hospitales españoles. Según el presidente del GECP, los resultados del ensayo, publicados en 'Nature Communications', "son positivos" e indican que adelantar la inmunoterapia "puede generar una respuesta antitumoral más potente y duradera, sin aumentar la toxicidad".

Tras un seguimiento medio de casi 30 meses, el estudio muestra que el 68,4 por ciento de los pacientes permanecía libre de progresión al año, un dato estadísticamente sólido y superior al 55 por ciento que se esperaba como mínimo en el estudio. La mitad de los pacientes seguía sin recaer a los dos años. Además, la supervivencia global fue del 86,8 por ciento al año y del 60,5 por ciento a los dos años, cifras superiores a las obtenidas en estudios previos con el tratamiento estándar.

"UN PASO MÁS" HACIA TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS

Con ello, Mariano Provencio ha destacado la mejora de resultados en estos pacientes y ha confirmado que los resultados respaldan continuar investigación esta aproximación. En la misma línea se ha expresado el investigador del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Puerta de Hierro Alberto Cruz, quien ha subrayado que este se trata de "un paso más" hacia tratamientos personalizados y más eficaces.

El estudio también ha analizado diversos biomarcadores como la expresión de PD-L1, la carga mutacional tumoral (TMB) y el ADN tumoral circulante (ctDNA). Los investigadores del GECP han observado que la reducción de ctDNA tras la fase de inducción se asociaba con una mejor supervivencia, lo que abre la puerta a usar este marcador en sangre para monitorizar la respuesta y ajustar el tratamiento.

Respecto a la seguridad, el tratamiento fue bien tolerado y los efectos adversos graves observados son similares a los del tratamiento estándar. Además, solo un cinco por ciento de los pacientes presentó toxicidad significativa durante la fase de mantenimiento.

"El ensayo 'APOLO' demuestra que esta estrategia es factible y segura, incluso en pacientes con enfermedad localmente avanzada no operable. Esperamos confirmar resultados en futuros estudios aleatorizados con mayor número de pacientes", ha resaltado Alberto Cruz.