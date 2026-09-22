CONFESQ reivindica la reducción de los tóxicos ambientales como una medida clave para proteger la salud

Archivo - Imagen de recurso de una persona limpiando con productos químicos. - PEOPLEIMAGES/ISTOCK - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Coalición Nacional para la Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple y Electrohipersensibilidad (CONFESQ) ha reivindicado la reducción de los tóxicos ambientales como una medida clave para proteger la salud de toda la población, al tiempo que ha insistido en la necesidad de avanzar hacia entornos más saludables y seguros para todos, reforzando la prevención, la investigación y la educación ambiental.

Con motivo del Día Mundial de la Salud Ambiental, la entidad hace un llamamiento a situar la salud ambiental en el centro de las políticas públicas y de prevención sanitaria bajo el enfoque 'One Health', que reconoce la estrecha relación entre la salud humana, la salud animal y la salud de los ecosistemas.

"La exposición continuada a sustancias químicas presentes en numerosos productos y espacios de la vida cotidiana puede afectar al bienestar de toda la población y resultar especialmente perjudicial para las personas que conviven con enfermedades crónicas y patologías relacionadas con factores ambientales", ha afirmado la presidenta de CONFESQ, María López.

Para CONFESQ, la creciente presencia de contaminantes químicos en el entorno constituye un desafío de salud pública que requiere una mayor sensibilización social. En esta línea, indica que la evidencia científica apunta a que numerosos factores ambientales pueden influir en la aparición o agravamiento de determinadas enfermedades y síntomas, especialmente en colectivos vulnerables.

"Nuestra salud no depende únicamente de la genética o de los hábitos de vida. También está condicionada por el aire que respiramos, los productos que utilizamos o los espacios en los que vivimos. Reducir la exposición a contaminantes ambientales es una medida beneficiosa para toda la ciudadanía y puede contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades crónicas", señala CONFESQ.

La coalición recuerda que pequeñas acciones cotidianas pueden ayudar a disminuir la exposición a determinados contaminantes presentes en los espacios interiores, como ventilar adecuadamente las viviendas, priorizar la limpieza con aspirador frente al barrido o reducir el uso innecesario de productos químicos para la limpieza.

JORNADA SALUD AMBIENTAL

En este contexto, CONFESQ ha informado de que celebrará el próximo 24 de septiembre una jornada divulgativa centrada en los efectos de los tóxicos ambientales sobre la salud.

El encuentro contará con la participación del catedrático de Radiología y Medicina Física de la de la Universidad de Granada, Nicolás Olea, un investigador en salud y medio ambiente, con especial interés en la disrupción endocrina.

Durante el acto se presentará el 'Libro verde: Adaptación del puesto de trabajo para personas con SQM y EHS', editado por CONFESQ y que cuenta con el apoyo de COCEMFE y Fundación ONCE.

A continuación, se presentará el libro '80 recetas para vivir sin tóxicos', de Nicolás Olea, una obra que ofrece recomendaciones prácticas para reducir la exposición a sustancias potencialmente nocivas presentes en el entorno cotidiano. La jornada será inaugurada por Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), y contará con la participación de representantes de COCEMFE en la clausura.