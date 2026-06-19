Archivo - CONFESQ y EQSDS urgen al reconocimiento de la electrohipersensibilidad y alertan sobre su "impacto en empleo y Sanidad" - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Coalición Nacional de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple y Electrohipersensibilidad (CONFESQ) y la Asociación Electro y Químico Sensibles por el Derecho a la Salud (EQSDS), como miembro de la primera, han urgido al reconocimiento de la electrohipersensibilidad y alertado sobre su "impacto en empleo y Sanidad".

"Es necesario poner el foco en esta realidad todavía invisibilizada", ha indicado la presidenta de la primera de estas organizaciones, María López, quien ha añadido que "el grado de exposición a contaminación ambiental por productos químicos y por tecnologías inalámbricas artificiales en determinados entornos, incluido el laboral, puede tener un gran impacto en la vida diaria, la salud y, especialmente, en el acceso y mantenimiento del empleo" de estos pacientes.

Este reclamo ha sido realizado en coincidencia con la celebración, este miércoles, 24 de junio, del Día Internacional de la Contaminación Electromagnética, conmemoración ante la que la máxima representante de la CONFESQ recuerda que la prevalencia estimada "oscila entre el 5 y 14,9 por ciento según el país, según un estudio publicado este año".

En este contexto, esta entidad y la EQSDS han subrayado que "distintas organizaciones sociales y ecologistas alertan desde hace años sobre el crecimiento de infraestructuras eléctricas y de telecomunicaciones, de la necesidad de revisar su implantación desde la óptica de la salud pública, el medio ambiente y el principio de precaución, y de reconocer a las personas electrosensibles como enfermos ambientales".

SON NECESARIAS "SOLUCIONES CONCRETAS"

"La proliferación de estaciones base, antenas y otras infraestructuras vinculadas a telecomunicaciones debe estar planificada y regulada", ha enfatizado López, mientras que ambas organizaciones han incidido en que en España "no existe todavía un reconocimiento oficial específico de la electrohipersensibilidad". "Aunque es cierto que se han producido resoluciones judiciales relevantes que han reconocido incapacidad laboral o contingencia profesional asociada a esta condición", son necesarias "soluciones concretas para adaptar los entornos laborales", han explicado.

Para ello, precisamente, han organizado, el 24 de junio, un webinar 'online' durante el que se va a presentar el 'Libro Verde: Adaptación del puesto de trabajo para personas con Sensibilidad Química Múltiple (SQM) y/o Electrohipersensibilidad (EHS)', en su edición en inglés, "una guía impulsada por CONFESQ para favorecer la adaptación de los entornos laborales y avanzar hacia espacios más seguros, inclusivos y accesibles".

"La electrohipersensibilidad afecta a las personas en todos los ámbitos de la vida, pero en el mundo laboral su impacto es especialmente devastador", han insistido CONFESQ y EQSDS, tras lo que han subrayado que "hablar de adaptación no es hablar de privilegios, sino de igualdad de oportunidades". "Esta brecha entre la realidad que viven las personas afectadas y el nivel de reconocimiento institucional tiene consecuencias directas en el empleo, la asistencia sanitaria, la vivienda, la educación y la participación social", han resumido.