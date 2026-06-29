La Confederación Autismo España presenta una guía de buenas prácticas en el uso de pictogramas

Archivo - Imagen de archivo de un pictograma o placa visual instalada en un parque para niños con espectro autista. - JAVIER PULPO - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Autismo España ha presentado este lunes una guía de buenas prácticas sobre el uso de pictogramas para facilitar la comprensión de sus principales usos, tipologías y metodologías de aplicación.

Según Autismo España, el documento busca avanzar en la implementación de medidas de accesibilidad cognitiva en España, necesarias para que las personas con autismo puedan disfrutar de los entornos de manera autónoma, segura y en igualdad de condiciones.

La guía reúne y sistematiza las conclusiones y recomendaciones derivadas de la práctica científica, con el fin de promover un uso adecuado, coherente y accesible de estos recursos visuales.

Autismo España subraya que los pictogramas facilitan la comprensión de la información de una forma visual y son una de las herramientas más conocidas de la accesibilidad cognitiva, necesaria para las personas con autismo.

"Su uso se ha extendido mucho en nuestro país al calor de la aprobación de leyes que apuestan por mejorar la accesibilidad cognitiva, como la Ley 6/2022. Pero, muchas veces, este uso no responde a la naturaleza y a las normas técnicas que lo regulan", advierte la Confederación.

Por este motivo, Autismo España inició a principios de 2025 una colaboración con la Cátedra de Autismo de la Universidad de Sevilla, que ha dado como resultado la guía que se ha presentado este lunes, en colaboración con Fundación ONCE.

El documento busca definir y clasificar los distintos tipos de pictogramas según su función y aplicación. Además recoge los criterios técnicos para el diseño, selección y colocación de pictogramas de señalización para hacer los entornos más accesibles. Así como proporciona información sobre metodologías para evaluar la comprensibilidad y eficacia de los pictogramas de señalización según la normativa internacional, y compartir casos de buenas prácticas en el uso de pictogramas de señalización.

"Esta guía forma parte del firme compromiso de Autismo España por avanzar en la implementación de medidas de accesibilidad cognitiva en nuestro país, que es aún limitado", ha señalado el director de la Confederación, Jesús García, que ha puesto de manifiesto las barreras cognitivas que dificultan que las personas con autismo puedan "disfrutar de los entornos, bienes y servicios de manera autónoma, eficiente, segura y en igualdad de condiciones".

IMPORTANCIA DEL BUEN USO DE LOS PICTOGRAMAS DE SEÑALIZACIÓN

En este contexto, Autismo España señala que los pictogramas que más problemas generan a la hora de su aplicación son los de señalización y los de comunicación. Por lo que respecta a los primeros, ofrecen información clave para la orientación dentro de un entorno físico, indicando por ejemplo lugares, usos o actividades.

Estos pictogramas buscan ser comprendidos por todas las personas, por lo que existen varias normas técnicas que explican cómo deben diseñarse, ubicarse o validarse. Las recientes normas UNE 170600:2025 y UNE 170601:2026 son el marco principal de referencia en nuestro España y tanto Autismo España como la Cátedra de Autismo han participado en su redacción, en el marco del Comité Técnico de Normalización CTN 170/GT 6 de Accesibilidad Cognitiva.

"Los pictogramas de señalización son un recurso más sobre el que se apoya la señalización accesible, pero no podemos afirmar que un entorno tiene señalización accesible si solo se usan pictogramas", ha indicado Nuria Mesa, técnica de Derechos y Accesibilidad de Autismo España, quien ha añadido que, para que sean útiles, resulta fundamental conocer sus diferentes usos y aplicar los principios que explican sus normas técnicas.

En esta idea ha insistido David Saldaña, director de la Cátedra de Autismo de la Universidad de Sevilla, resaltando que esta guía pretende introducir y dar referencias de donde buscar más información sobre cómo diseñar buenos pictogramas de señalización.

Saldaña ha destacado la importancia de esta colaboración con Autismo España y ha explicado los criterios que deben cumplir los pictogramas de señalización para que sean útiles y cumplan su función, prestando especial atención al proceso de validación y comprensión de los mismos.

En relación con los pictogramas de comunicación, María Verde, técnica de Investigación y transferencia de conocimiento de la Confederación, ha compartido que son una herramienta que emplean entre el 30 y 45 por ciento de las personas autistas para comprender la información y/o para expresar una opinión. También ha explicado que, aunque existan catálogos más o menos extendidos (como el de ARASAAC), cada persona usuaria construye su propio código atribuyendo significados concretos a cada pictograma que emplea.

"Se trata, por tanto, de pictogramas que no tienen vocación de ser entendidos por todas las personas, por lo que no existe una norma técnica que diga cómo deben emplearse", ha finalizado Verde.