CONFAE reclama en el Congreso una ley que proteja a los alumnos con síndrome de Asperger frente al acoso escolar

Archivo - Imagen de recurso de alumnos en un aula mientras se imparte clase. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Asperger España (CONFAE) ha reclamado en el Congreso de los Diputados la aprobación urgente de una ley orgánica para proteger al alumnado con autismo de nivel 1 (históricamente conocido como síndrome de Asperger) frente al acoso escolar, ya que, según un estudio de la entidad, el 71 por ciento de este colectivo lo sufre.

"El sufrimiento continuado de esta desprotección es devastador. Las personas en el espectro autista sin discapacidad intelectual enfrentan cifras de suicidio muy superiores a las de la población general que reflejan un dolor profundo, persistente y sistemáticamente infravalorado, desmontando definitivamente la falsa idea de levedad asociada al Asperger", ha señalado el presidente de CONFAE, Rafael Jorreto, durante una jornada celebrada en la Cámara Baja, con motivo del Día Internacional del Síndrome de Asperger, que se conmemora cada 18 de febrero.

Durante su intervención, Jorreto ha explicado que un estudio realizado por la Federación Asperger Andalucía, con casi 400 alumnos y alumnas de entre 10 y 19 años con diagnóstico oficial de autismo de nivel 1, revela que el 71 por ciento sufre acoso escolar.

Una cifra que para CONFAE evidencia el fracaso de los actuales protocolos, más orientados a proteger a las instituciones que a garantizar la seguridad y el bienestar de las víctimas. "Más de siete de cada diez menores Asperger soportan acoso y hostilidad en entornos educativos que no les protegen", ha recalcado Jorreto.

A continuación, el presidente de CONFAE ha lamentado que "nadie piensa" en las dificultades a las que se enfrentan las personas que tienen un tipo de procesamiento diferente. "Las personas cuya discapacidad es visible gozan de la comprensión, del apoyo o al menos la tolerancia social, pero en nuestro caso la respuesta suele ser incomprensión, marginación, desprecio y acoso escolar", ha denunciado.

En este contexto, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha defendido que desde las instituciones se deben impulsar políticas públicas transversales que integren la perspectiva de la discapacidad psicosocial y que fomenten los ajustes razonables en los entornos educativos.

"Gracias por recordarnos que la inclusión no es un gesto de generosidad, sino una obligación democrática. Y quiero agradecer otra vez el empuje y el conocimiento de todas las organizaciones sociales que luchan cada día por los derechos de los más vulnerables. Construir un país más justo, más humano y más solidario es una tarea colectiva y estas jornadas son un paso importante en este camino", ha indicado Armengol.

RECONOCIMIENTO DE LA DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL

Asimismo, CONFAE ha pedido el reconocimiento de la discapacidad psicosocial como un "paso crucial" para que la sociedad entienda y aborde las dificultades que enfrentan las personas en el espectro autista.

"Este reconocimiento no solo visibiliza el sufrimiento y la ansiedad resultado de vivir en un entorno que no contempla la diversidad neurológica, sino que también promueve la empatía y la inclusión. Por ello, reconocer la discapacidad psicosocial no es una concesión, sino una condición imprescindible para garantizar igualdad de oportunidades y una ciudadanía plena", ha afirmado Jorreto.

El presidente de CONFAE ha detallado que el síndrome de Asperger, no conlleva ni discapacidad intelectual ni del lenguaje, sin embargo, "su procesamiento neurodivergente impacta en la interacción social, la comunicación pragmática, la regulación emocional y la sensibilidad sensorial, creando unas barreras que derivan en un tipo específico de discapacidad".

CONFAE también ha señalado que la exclusión no termina con la etapa educativa, ya que, a pesar de su formación y capacidades, el 84 por ciento de las personas Asperger se encuentra en situación de desempleo. "Quienes acceden al empleo se enfrentan con frecuencia a entornos hostiles, falta de comprensión, ausencia de ajustes razonables y acoso laboral, con un grave impacto en su salud mental y su autonomía", ha agregado Jorreto.

"Exigimos una ley orgánica estatal que la garantice el derecho real y efectivo a adaptaciones razonables tanto en la educación como en el puesto de trabajo y el derecho a la asistencia personal en el trato con las administraciones para garantizar el pleno ejercicio de la ciudadanía de las personas Asperger", ha pedido el presidente de CONFAE.

EL 70% DE LAS MUJERES NO ESTÁN DIAGNOSTICADAS

La psiquiatra Rafaela Caballero ha subrayado que la mayoría del alumnado con síndrome de Asperger cuenta con personal formado durante la Educación Primaria que le ayuda a adaptarse; sin embargo, la situación cambia en Secundaria.

"La vida social, a partir de los 12 o 13 años, se convierte en una sucesión de malentendidos y agotamiento. Es un agotamiento autístico, porque no entienden el mundo social. En los varones, la capacidad de camuflaje suele ser menor; en cambio, en las mujeres con TEA, que tienen mayor deseo de relación social y mejor capacidad de imitación, ese camuflaje retrasa el diagnóstico", ha manifestado Caballero.

En el caso de las mujeres, ha recalcado que, debido a este gran camuflaje, se calcula que el 70 por ciento no están diagnosticadas. "El camuflaje agrava la infravaloración, porque cuanto mejor aparentan, menos apoyo reciben", ha sostenido.

Tras ello, la experta ha apuntado que el retraso del diagnóstico provoca ansiedad, depresión, trastornos de la conducta alimentaria o trastorno límite de la personalidad. "Sin llegar al diagnóstico real hasta la edad adulta, cuando la capacidad de recuperación es menor", ha añadido.