La Comunitat es la autonomía líder en trasplantes de corazón, con 49 realizados en el hospital la Fe durante 2025

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, asiste a la jornada sobre trasplante cardíaco en La Fe. En la foto el jefe del Consell y el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, saludan a Covadonga, una niña trasplantada de corazón en este hospital - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana es la autonomía española líder en trasplantes de corazón, con 49 de ellos realizados durante 2025 en el Hospital La Fe de València. Así se ha resaltado este martes en la jornada sobre trasplante cardíaco en este centro sanitario, un encuentro desarrollado en sus instalaciones en el que se ha subrayado tanto la "profesionalidad y entusiasmo" de todos los profesionales que participan en este tipo de procesos como su "generosidad" y también la de la parte donante.

Este encuentro, titulado 'Hospital La Fe: liderazgo nacional y récord histórico en trasplante cardíaco', ha estado presidido por el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, junto al conseller de Sanidad, Marciano Gómez.

En esta cita se ha puesto en valor la trayectoria de la unidad de trasplantes de corazón de este centro médico, convertido en un "referente internacional" en este tipo de intervenciones con 1.111 hechas entre 1987 y 2025. Fuentes de este hospital han precisado que hasta el pasado viernes 10 de abril esa cifra era ya de 1.126 y han subrayado así que este es el hospital que más trasplantes de corazón ha hecho en España.

De este modo lo ha reafirmado el jefe de cirugía cardíaca de La Fe, el doctor Juan Martínez León, que ha abierto la jornada y ha asegurado que esta es una "cifra única". "Pocos hospitales del mundo tienen esa cifra", ha señalado, a la vez que ha indicado que este es uno de los cinco centros sanitarios españoles que hacen trasplante cardíaco y "el único hospital de la Comunitat Valenciana" que los lleva a cabo.

Asimismo, ha remarcado que los 49 cardíacos realizados en este hospital valencianos en 2025 suponen igualmente "una cifra récord en España". A su vez, Martínez León ha subrayado el crecimiento que está registrando La Fe en número de trasplantes y su liderazgo también en trasplante cardiopulmonar.

El doctor ha considerado que la jornada desarrollada este martes "no es un acto solo sobre los trasplantes sino un acto del Hospital La Fe" por todos los profesionales que intervienen en procesos de este tipo. "Detrás hay una enorme cantidad de personal", ha resaltado, al tiempo que ha insistido en "el ejercicio de generosidad, profesionalidad y entusiasmo" que representan todos ellos y ha apuntado que el pasado 11 de diciembre se realizaron en este centro "tres trasplantes cardíacos en dice horas".

Durante 2025 se llevaron a cabo en los hospitales de la Comunitat Valenciana 689 trasplantes tanto renales, como hepáticos, cardíacos, de pulmón y de páncreas. Destacan los 433 renales, un 7,7 por ciento más que el año anterior, lo que supone "un récord histórico".

En La Fe se hicieron en total durante 2025 352 trasplantes: los 49 cardíacos y 125 renales, 87 hepáticos 85 de pulmón y 6 de páncreas. De esta forma se mantiene como primer hospital español en trasplantes hepáticos y cardíacos y el tercero en pulmonares.

"Se pone en valor el buen trabajo que se hace en La Fe y, en general, en todos los hospitales de la Comunitat Valenciana, con casi 700 trasplantes" el pasado año, ha agregado el presidente de la Generalitat, que ha valorado "la calidad de la sanidad, sobre todo, cuando hay situaciones extremas como es un trasplante".

Juan Martínez León ha destacado igualmente, como también ha hecho Pérez Llorca, el papel de los donantes porque sin ellos "no hay trasplante" y ha dado las gracias a quienes voluntariamente deciden serlo y a las familias de quienes deciden por ellos.

"VALIENTES"

El jefe del Consell ha resaltado del mismo modo el papel de los donantes y de sus familiares. "Personas que son valientes y que deciden en momentos tan difíciles" tomar una decisión que "va a cambiar la vida de una persona, que le va a dar vida y que va a cambiar la de todo su entorno".

El responsable autonómico ha subrayado que la Comunitat Valenciana es "la región de Europa que mejor tasa de donantes tiene". En 2025 se registraron 311 donantes fallecidos en esta autonomía, lo que la sitúa en una tasa de 57,5 donantes por millón de habitantes y "muy por encima de la media nacional (51,999) y de la media europea (22)".

Además, la valenciana es la comunidad de más de 5 millones de personas con la tasa más elevada de donación del mundo. Juanfran Pérez Llorca se ha mostrado "orgulloso" de pertenecer a "una sociedad tan solidaria y tan cohesionada" como esta. "Cuando esta tierra se convierte en la primera de Europa en donaciones, te das cuenta de que tienes una sociedad cohesionada donde valores como la generosidad están por encima de muchísimas cosas", ha expuesto.

El jefe del Consell ha manifestado que todo esto supone "una motivación" para seguir "trabajando por una sanidad de calidad". En este punto ha expresado también su agradecimiento "a todos los profesionales que trabajan en un trasplante", desde médicos y enfermeros, hasta técnicos de laboratorio o conductores de ambulancia, entre otros. "La importancia de un trasplante es desde que se inicia hasta que concluye" todo el proceso, ha afirmado.

Así, Pérez Llorca ha abogado por la colaboración entre profesionales, pacientes, instituciones, sector público y privado "para seguir ofreciendo calidad a la sanidad".

"UN CORAZÓN NUEVO LLENO DE AMOR"

En la jornada han participado también tres personas trasplantadas de corazón, una de ellas Covadonga, una niña de 11 años que ha dado las gracias a La Fe "por todo" lo que ha hecho por ella y ha dicho que después de todo lo que ha pasado se queda con lo bueno y con la lección de que para que un corazón funcione hace falta también "amor". "Me fui a casa con un corazón nuevo que estaba lleno de amor", ha subrayado.

En esta cita se han proyectado imágenes de la pequeña al salir del hospital en julio del año pasado después de "muchos meses" en el hospital y también como fallera y jugando al baloncesto. Pérez Llorca le ha entregado una camiseta de basket como regalo.

Otra de las pacientes que ha intervenido ha sido María, trasplantada desde hace nueve años y desde hace poco madre de una niña. "La salud es lo más importante. Vivimos en gratitud hacia quienes nos han dado su corazón", ha remarcado. Begoña, con un nuevo corazón desde hace ocho años, ha explicado que se vive un proceso no solo físico sino también emocional y ha relatado su experiencia como apoyo a otros pacientes para enfrentarse a una intervención así.